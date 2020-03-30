Коронавирус
Коммерсантъ Санкт-ПетербургМурманская область вводит режим самоизоляции
Мурманская область вводит режим самоизоляции с 30 марта. Как сообщает оперативный штаб региона, режим распространяется на всех жителей области и начнет действовать 12:00 по мск понедельника.
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В Мурманской области за соблюдением мер ограничения будут следить правоохранители
Мурманский вестник01:56
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