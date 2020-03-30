Коронавирус

Коммерсантъ Санкт-ПетербургКоммерсантъ Санкт-ПетербургМурманская область вводит режим самоизоляции

Мурманская область вводит режим самоизоляции с 30 марта. Как сообщает оперативный штаб региона, режим распространяется на всех жителей области и начнет действовать 12:00 по мск понедельника.
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Обязательная самоизоляция из-за коронавируса в Мурманской области: на въезде в ЗАТО у всех будут проверять температуру

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ТАСС01:45

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Мурманской области

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Дети Джоли и Питта хотят быть рядом с отцом во время пандемии

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