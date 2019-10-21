с чего всё началось

Глава регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области Юлия Величко, получив десятки возмущённых комментариев за фото с банками красной икры, поспешила свести скандал к нулю и публично извинилась перед людьми.

Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой

Авто Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Toyota Yaris LX Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.

Политика Володин пригласил парламентариев из КНДР посетить Россию в 2020 году Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил парламентариев КНДР вновь посетить с визитом Россию в 2020 году, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Происшествия СК возбудил дело после убийства двух человек в хостеле в Новой Москве Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на шестерых человек в хостеле в Новой Москве.

Экономика Гордума Екатеринбурга отказалась от новых ставок налога на квартиры Гордума Екатеринбурга отказалась от новых ставок налога на квартиры Собственники жилья должны платить в казну процент от кадастровой стоимости недвижимости.

Экономика Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.

Общество Менее 5% беспилотников в России поставлены на учет На регистрацию уже находящихся в России беспилотников отводится 30 дней.

Кино Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.

Наука Уральские учёные замахнулись на астероидную добычу полезных ископаемых Прибор, который поможет найти полезные ископаемые на Луне, планетах и их спутниках, а также на астероидах и метеороидах, разработала международная группа учёных, в состав которой входят сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ).

Спорт В Париже представили логотип Олимпиады-2024 Оргкомитет летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году представил официальный логотип соревнований.

Политика Мать осужденной в России израильтянки выпустила видеообращение Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, записала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину, сообщает РБК со ссылкой на запись.

Фигурное катание Анна Щербакова обновила действующий рекорд женского фигурного катания Во время проката произвольной программы Анна Щербакова сделала каскад четверной лутц – тройной тулуп, за что судьи дали ей рекордные 18,66 балла.

Армия и оружие Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Общество Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Общество Половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Общество Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.

Футбол В РФС высказались о решении УЕФА разводить команды России и Косово Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился мнением о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разводить команды России и Косово на турнирах, которые проходят под эгидой организации, передает RT.

Происшествия Двое полицейских погибли в ДТП с трамваем в Волгограде Двое сотрудников ППС, старший сержант и стажер роты №7 в составе полка ППСП УМВД России по Волгограду, после смены возвращались домой на "двенадцатой".