Общество
REGNUMМурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой
Глава регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области Юлия Величко, получив десятки возмущённых комментариев за фото с банками красной икры, поспешила свести скандал к нулю и публично извинилась перед людьми.
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с чего всё началось
Председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Мурманской области, зампред региональной Общественной палаты Юлия Величко оказалась в центре скандала из-за размещённых в Instagram фотографий с банками красной икры.News.ruвчера в 14:53
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