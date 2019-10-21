с чего всё началось

Глава регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области Юлия Величко, получив десятки возмущённых комментариев за фото с банками красной икры, поспешила свести скандал к нулю и публично извинилась перед людьми.

Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой

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