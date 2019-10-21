Общество

REGNUMREGNUMМурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой

Глава регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области Юлия Величко, получив десятки возмущённых комментариев за фото с банками красной икры, поспешила свести скандал к нулю и публично извинилась перед людьми.
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с чего всё началось
Председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Мурманской области, зампред региональной Общественной палаты Юлия Величко оказалась в центре скандала из-за размещённых в Instagram
 фотографий с банками красной икры.
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