Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что у башкирской команды появился игрок, зараженный коронавирусом.

с чего всё началось

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус у одного из игроков команды.

В «Уфе» в очередной раз опровергли слухи о коронавирусе в команде

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