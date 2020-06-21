Коронавирус
RT на русскомВ «Уфе» в очередной раз опровергли слухи о коронавирусе в команде
Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус у одного из игроков команды.
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Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что у башкирской команды появился игрок, зараженный коронавирусом.Горобзор.рувчера в 14:09
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«Р-Спорт» сообщил, что у игрока «Уфы» нашли коронавирус. Клуб опроверг информацию
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
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