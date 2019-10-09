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Кубань 24Кубань 24Мусаев: CAS рекомендовал следить за мной построже в России

Ладно, стал общаться с журналистами и в Европе, и в России, давать флэш-интервью.
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Мусаев: CAS рекомендовал следить за мной построже в России

Кубань 2401:23

Мусаев: «CAS рекомендовал следить за мной построже»

ProstoProSport00:37

Наставник «Краснодара» заявил о помехах со стороны УЕФА

Газета.Ruвчера в 18:47

Мурад Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»

Спорт-Экспрессвчера в 20:10
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Происшествия

Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области

Газета.Ru 00:53
Наука

Создана новая технология охлаждения зданий без электричества

Goroday.ru вчера в 17:34
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Происшествия

Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей

Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы в Уссурийске был засыпан землей, полиция ведет поиск преступников, 9 октября сообщает пресс-служба УМВД по региону.
REGNUM вчера в 23:06
Политика

Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM вчера в 04:43
Политика

В ЕС призвали укрепить партнёрство с Россией по «Северному измерению»

«Активизация сотрудничества в рамках «Северного измерения» открывает возможности для расширения взаимодействия с Россией в текущем политическом контексте как для укрепления контактов на уровне рядовых граждан, так и для сотрудничества в ключевых областях, представляющих интерес для ЕС (например, климат, окружающая среда, здравоохранение)», — подчёркивается в документе Еврокомиссии.
RT на русском 01:10
Армия и оружие

Курды напрямую обвинили США в сдаче их позиций Турции

Еще один участник конференции напрямую заявил Джеффри, что курды «уже привыкли к тому, что Запад их постоянно предает».
РБК вчера в 23:24
Армия и оружие

Турция перебросила бронетехнику на границу с Сирией

На границе с Сирией замечена бронетехника Турции, сообщают Anadolu, Ruptly и RT.
Аргументы и Факты 01:18
Наука

Электронные сигареты вызвали у мышей рак легких

Американские ученые провели эксперимент, который выявил пагубное воздействие пара от электронных сигарет на лабораторных мышей.
Газета.Ru вчера в 05:24
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru вчера в 02:29
Общество

Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 млрд

Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 млрд долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Авто

Lada Classic предпочитают пенсионеры и люди предпенсионного возраста

Эксперты проанализировали результаты опросов и назвали самые популярные среди пенсионеров в России легковые автомобили.
МедиаПоток 07 октября в 05:58
Шоу-бизнес

«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены

Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
Bimru.ru вчера в 10:16
Происшествия

Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия вчера в 12:44
Финансы

Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз

Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru вчера в 11:35
Политика

NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»

Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК вчера в 22:22
Экономика

В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине

Известия вчера в 23:23
Политика

СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна

Бывшая глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
РИА Новости 01:35
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева объявилась после истории с наркотиками

Актриса Наталья Бочкарева заявила, что пришла в себя после ухудшения самочувствия.
Gazeta.SPb вчера в 15:35
Хоккей

«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Чемпионат 01:10
Происшествия

Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

РИА Новости 01:27
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Происшествия

Бывший начальник якутского рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

Якутские следователи сегодня днем объявили о смерти бывшего начальника рудника «Мир» Алексея Бурксера.
ФедералПресс вчера в 04:54
Происшествия

В Ленинградской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 10:30
Политика

Александр Калашников возглавил ФСИН

С 2011 по 2017 год Калашников возглавлял управление ФСБ по Республике Коми, после чего стал главой управления в Красноярской области.
Газета.Ru вчера в 09:18
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 07 октября в 04:57
Политика

Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи

ТАСС вчера в 15:34
Кино

В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019

В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07 октября в 02:57
Экономика

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.
РБК вчера в 23:52
Футбол

Тедеско вернулся в Германию, не подписав контракт со «Спартаком»

Немецко-итальянский тренер Доменико Тедеско не стал подписывать контракт с московским футбольным клубом «Спартак» и вернулся в Германию.
News.ru вчера в 08:48
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