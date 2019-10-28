Футбол
RT на русскомМусаев: Мамаев сказал, что у него нет обиды на «Краснодар»
Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.
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Хоакину Фениксу исполняется 45 лет
Теннис
Рублев проиграл на старте турнира в Париже
Россиянин Андрей Рублев не смог преодолеть барьер первого раунда на турнире в Париже (Франция).
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сообщил, что мог продолжить карьеру в итальянской «Фиорентине».
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Сторонники сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского
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Прародину человечества нашли в Южной Африке
Были проанализированы митохондриальные геномы жителей нескольких стран Южной Африки.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Политика
В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
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Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США
Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
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Полиция Украины пообещала не выселять националистов из Золотого
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Боярский прокомментировал сообщения об ухудшении своего здоровья
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Пентагон: главы генштабов России и США провели телефонную беседу
Начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель КНШ Вооруженных сил США генерал Марк Милли провели телефонный разговор.
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
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Макрон осудил нападение на мечеть на юге Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на мечеть в городе Байонна на юге страны и пообещал приложить все усилия для обеспечения безопасности мусульман.
Экономика
Квартальная выручка «Ленты» сократилась, покупательский трафик упал
Продажи сопоставимых магазинов «Ленты» (like-for-like, LfL) в июле—сентябре сократились на 0,5%, а покупательский трафик уменьшился на 2%. Напомним также, что чистый убыток «Ленты» по МСФО составил по итогам I полугодия 2019 года 4,453 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в 5,161 млрд рублей годом ранее.
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе голосового помощника «Алиса»
"Яндекс" устранил неполадки в работе голосового помощника "Алиса", сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе.
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
Финансы
ЦБ понизил курс доллара на 29 октября до 63,87 рубля
Банк России установил на 29 октября официальный курс доллара на уровне 63,87 рубля, что на 12,6 копейки ниже предыдущего показателя.
Армия и оружие
Тело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
Общество
Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание в отелях
Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.