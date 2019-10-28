Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.

Мусаев: Мамаев сказал, что у него нет обиды на «Краснодар»

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