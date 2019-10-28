Футбол

RT на русскомRT на русскомМусаев: Мамаев сказал, что у него нет обиды на «Краснодар»

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ростов» показал, чем занимается в клубе Мамаев

Газета.Ru07:37

Мусаев: когда Мамаев освободился, то сказал, что у него нет обиды на «Краснодар»

Чемпионат15:09

Мурад Мусаев — о Мамаеве: «Он был уличный пацан: что думает, то и говорит»

Спорт-Экспресс16:12

Мусаев о Мамаеве: «Расстроен, что так произошло. Он уличный пацан – что думает, то и говорит»

Sports.ru16:40

Мусаев: Мамаев сказал, что у него нет обиды на «Краснодар»

RT на русском16:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 17:51, Ашберн
Кино

Хоакину Фениксу исполняется 45 лет

Российская газета 08:31
Теннис

Рублев проиграл на старте турнира в Париже

Россиянин Андрей Рублев не смог преодолеть барьер первого раунда на турнире в Париже (Франция).
Спорт-Экспресс 17:14
Футбол

Сафонов мог уйти из «Краснодара» в «Фиорентину»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сообщил, что мог продолжить карьеру в итальянской «Фиорентине».
Нева Спорт 15:20
Происшествия

Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

REGNUM 09:03
Общество

Сторонники сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского

Известия вчера в 19:39
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Были проанализированы митохондриальные геномы жителей нескольких стран Южной Африки.
ToDay News Ufa 13:27
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Политика

В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Газета.Ru 16:53
Армия и оружие

США пообещали сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии

Известия 16:53
Шоу-бизнес

Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США

Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Дни24 11:34
Гаджеты

Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro

RT на русском 15:45
Политика

Полиция Украины пообещала не выселять националистов из Золотого

RT на русском 12:12
Шоу-бизнес

Боярский прокомментировал сообщения об ухудшении своего здоровья

Телепрограмма 05:23
Политика

Пентагон: главы генштабов России и США провели телефонную беседу

Начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель КНШ Вооруженных сил США генерал Марк Милли провели телефонный разговор.
РЕН ТВ 16:35
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 13:18
Общество

В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
Происшествия

Макрон осудил нападение на мечеть на юге Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на мечеть в городе Байонна на юге страны и пообещал приложить все усилия для обеспечения безопасности мусульман.
RT на русском 16:45
Экономика

Квартальная выручка «Ленты» сократилась, покупательский трафик упал

Продажи сопоставимых магазинов «Ленты» (like-for-like, LfL) в июле—сентябре сократились на 0,5%, а покупательский трафик уменьшился на 2%. Напомним также, что чистый убыток «Ленты» по МСФО составил по итогам I полугодия 2019 года 4,453 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в 5,161 млрд рублей годом ранее.
Росбалт 06:58
Общество

«Яндекс» устранил сбой в работе голосового помощника «Алиса»

"Яндекс" устранил неполадки в работе голосового помощника "Алиса", сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
РИА Новости 16:48
Футбол

Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту

Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости 06:36
Политика

Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу

Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе.
ТАСС 12:52
Футбол

«Спартак» интересуется молодым форвардом из чемпионата Белоруссии

Sport24.ru 16:37
Происшествия

Суд арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Коммерсантъ 02:31
Политика

Трамп назвал Зеленского президентом России

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Вести.Ru 13:58
Происшествия

В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку

РИА Новости 13:30
Хоккей

Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы

РИА Новости 12:14
Финансы

ЦБ понизил курс доллара на 29 октября до 63,87 рубля

Банк России установил на 29 октября официальный курс доллара на уровне 63,87 рубля, что на 12,6 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС 07:12
Армия и оружие

Тело аль-Багдади сбросили в море

Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
REGNUM 17:04
Общество

Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону

Ведомости 06:48
Путешествия

Турция введет новый налог на проживание в отелях

Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.
Газета.Ru 14:56
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное