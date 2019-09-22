Футбол
ЧемпионатМусаев остался недоволен судейством в матче с ЦСКА
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).
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Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Происшествия
На Кубани наказали 11 полицейских за изнасилование 17-летней волейболистки
В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 08:39
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Культура
Умер звезда фильма «Убить Билла 2» Сид Хэйг
Известный голливудский актер Сид Хэйг скончался в возрасте 80-и лет.
Слово и Дело 08:56
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru 21 сентября в 15:58
Авто
PSA запустит в России производство полноприводных Peugeot и Citroen
Группа PSA в октябре 2019 года запустит в России производство полноприводных модификаций моделей Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy.
Движок 05:16
Происшествия
Командир аварийного А321 не планирует переезжать в подаренную квартиру
Вечерняя Москва 08:30
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Общество
Моника Беллуччи постриглась и сменила имидж
Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana доказала, что еще способна всех удивить. Смена имиджа, безусловно, пошла на пользу актрисе.
Wday.ru 06:03
Футбол
Погба приобрел бойцовскую собаку для защиты от фанатов «МЮ»
Спорт-Экспресс 07:22
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Транспорт
Медведев ужесточил требования к перевозкам детей
Российский премьер Дмитрий Медведев ввел новые требования при перевозке детей в автобусах.
Газета.Ru 07:21
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Общество
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»
Илья Бер, обвинивший Друзя в попытке подкупа, в разговоре с РБК назвал решение компании «Игра-ТВ» вернуть магистра в ЧГК позорным.
РБК 08:55
Общество
Эмилия Кларк блеснула на «Эмми» в платье с гигантским декольте
Звезда впечатлила публику своим внешним видом – 32-летняя актриса появилась перед камерами репортеров в платье с гигантским вырезом декольте.
Bimru.ru 06:47
Политика
На Украине заявили, что Зеленский встает на грабли Порошенко
Новые украинские власти не собираются выполнять минские соглашения; вставая таким образом на излюбленные прошлой командой грабли.
ФАН 08:33
Здоровье
Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты
Ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов.
Lenta.ru вчера в 13:03
Происшествия
Суд решил судьбу державшего ребенка 10 лет в коммуналке педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который 10 лет удерживал мальчика в секс-рабстве в коммуналке.
Газета.Ru 08:13
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Общество
Болгарская студентка увеличила губы в три раза из-за местной моды
Студентка из Болгарии увеличила губы в три раза, чтобы выглядеть модно.
Lenta.ru 20 сентября в 11:52
Спорт
В ОКР заявили о риске санкций против российских спортсменов
Российские спортсмены рискуют столкнуться с санкциями со стороны международных федераций по причинам, к которым не имеют отношения.
RT на русском 08:26
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Кино
В Сети появился второй тизер фильма Юрия Быкова «Сторож»
Телепрограмма 08:36
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPicrureRu.
REGNUM 08:53
Происшествия
Школьница выпала из окна во время урока в Подмосковье
Ученица шестого класса одной из школ в подмосковной Лобне выпала из окна третьего этажа.
Российская газета 07:35
Культура
22 сентября в эфире СТС стартует «Форт Боярд» с участием Бузовой
Телепрограмма вчера в 08:12