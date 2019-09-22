Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).

Мусаев остался недоволен судейством в матче с ЦСКА

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