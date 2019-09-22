Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил жёлтую карточку в конце первого тайма гостевого матча десятого тура Премьер-лиги против ЦСКА. Мусаев позволил себе споры с арбитром с выражением недовольства их действиями. Главный рефери Владислав Безбородов показал тренеру «быков» жёлтую карточку.

Мусаев получил жёлтую карточку в матче с ЦСКА

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