Футбол
Евро-футбол.руМусаев получил жёлтую карточку в матче с ЦСКА
Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил жёлтую карточку в конце первого тайма гостевого матча десятого тура Премьер-лиги против ЦСКА. Мусаев позволил себе споры с арбитром с выражением недовольства их действиями. Главный рефери Владислав Безбородов показал тренеру «быков» жёлтую карточку.
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Мусаев: «Краснодару» нужно начинать матчи так, как мы играли во 2-м тайме с ЦСКА
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