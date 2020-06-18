В России предлагают законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также перестать проектировать их в новостройках. Такое предложение министру строительства и ЖКХ направили Общественная палата (ОП) РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.

с чего всё началось

Отказаться от использования мусоропроводов в жилых многоквартирных домах предлагают общественники. Соответствующее письмо главе Минстроя было направлено из Общественной палаты, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества, сообщают "Известия".

Мусоропроводы в жилых домах могут законсервировать

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