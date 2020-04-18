Культура

REGNUMREGNUMМусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Кроме достаточно откровенной интимной сцены, происходящей по ходу фильма в здании мечети, религиозного деятеля возмутило то, что в качестве имен ссыльных в сцене переклички прозвучали не только имена известных татарских богословов, но и нынешних лидеров российской мусульманской общины — председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина и верховного муфтия России Талгата Таджуддина.
Читать в источнике
Комментировать780

Подробнее о событии

Духовное собрание мусульман РФ потребовало извинений от создателей «Зулейха открывает глаза»

Известия14:03

Зулейха открывает что? Духовное собрание мусульман РФ возмущено сериалом

REGNUM15:53

Российский муфтий потребовал извинений от авторов «Зулейха открывает глаза»

Lenta.ru15:44

Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях

РБК15:08

Сериал «Зулейха открывает глаза» просят проверить на оскорбление верующих

РИА Новости13:44

Духовное собрание мусульман РФ ждет извинений от авторов фильма «Зулейха открывает глаза»

ТАСС12:07

Альбир Крганов выразил недоумение в связи с прозвучавшими в сериале «Зулейха открывает глаза» именами муфтиев в качестве политзаключенных

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:32, Ашберн

Комментарии

Политика

Владимир Путин отложил военный парад

Коммерсантъ 16 апреля в 16:09
2,9K
Происшествия

В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи

Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 16:03
239
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
3,2K
Общество

Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса

Говорит Москва вчера в 14:05
893
Общество

Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к российскому правительству с просьбой поддержать индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых во время кризиса, вызванного коронавирусом.
РБК 14:20
15
Происшествия

В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Севастополь, 18 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Севастополе в течение дня выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 14:44
10
Космос

Орбиту МКС скорректируют перед пуском, приуроченным к 75-летию Победы

В Роскосмосе уточнили, что маневр необходим для формирования баллистических условий перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-14".
ТАСС 17:03
Единоборства

Тактаров оскорбил Хабиба Нурмагомедова, назвав его «ваххабитом»

Metaratings 07:31
17
Общество

В Татарстане запретили ходить в магазины без масок

Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета 16:02
300
Общество

Нетаньяху объявил о начале выхода Израиля из карантина

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о начале выхода страны из карантина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:26
1
Религия

Патриарх Кирилл начал пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Газета.Ru 16:48
64
Происшествия

Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы

Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
2K
Транспорт

В Петербурге могут ввести пропускной режим

«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:28
992
Политика

Путин упростил правила пребывания иностранцев в России

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
1,5K
Технологии

Google хочет выпустить собственную «умную» дебетовую карту

Издание TechCrunch узнало у осведомленных источников, что американская компания совместно с банками CITI и Stanford Federal Credit Union намерена выпустить собственную банковскую карту.
Astera 06:29
11
Политика

Жириновский потребовал от миллиардеров раздать деньги гражданам

Москва, 17 апреля 2020, 09:57 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский на фоне коронавируса призвал миллиардеров раздать деньги гражданам России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM вчера в 02:57
59
Происшествия

Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов

Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55
227
Общество

Отец гонщика Шварцмана умер от коронавируса

Вести.Ru 13:02
2
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
558
Кино

Хью Джекман может вернуться к роли Росомахи в новом фильме Marvel

RuNews24.ru 16 апреля в 06:28
2
Хоккей

Агент Даниса Зарипова рассказал о ходе переговоров с «Ак Барсом»

Хоккейный агент Юрий Николаев рассказал о ходе переговоров с казанским "Ак Барсом" о продлении контракта с нападающим Данисом Зариповым.
Реальное время 11:31
1
Наука

Выявлена опасность диабета для зараженных коронавирусом

Жителей Российской Федерации врачи предупредили об опасности сахарного диабета при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 03:58
20
Гаджеты

GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z: MSI представила самую быструю видеокарту

GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z имеет частоту разгона оперативной памяти в 15,5 ГГц, что является абсолютным рекордом для бренда.
Дни24 вчера в 02:48
4
Общество

Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Известия 15:55
389
Общество

В Норвегии на перевале под ледником найдены редкие артефакты викингов

Растаявший ледник открыл сотни археологических редкостей времен римлян и викингов на одном из забытых горных перевалов Норвегии, 16 апреля сообщает HeritageDaily.
ИА Красная Весна 16 апреля в 17:12
23
Авто

Chevrolet Niva перейдет в модельный ряд Lada

Напомним, в 2020 году «АвтоВАЗ» окончательно интегрирует внедорожник Niva (экс-Chevrolet Niva) в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 16 апреля в 04:57
115
Футбол

Шюррле не хочет возвращаться в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не хочет возвращаться в расположение московского клуба.
Metaratings 12:21
Космос

В космосе найдены таинственные «подогреватели» солнечного ветра

ToDay News Ufa 15 апреля в 17:14
Происшествия

МВД Башкирии прокомментировало видео задержания детей на улице

Российская газета вчера в 03:02
223
Общество

В Москве назвали долю бессимптомных носителей коронавируса

Около 60% пациентов в Москве бессимптомно переносят заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:00
566
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зулейха открывает глаза
Сериал, с 2019 г. (12+)
Зима 1930 года. У татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, «деклассированные элементы» и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все они отстаивают у суровой природы и безжалостного государства свое право на жизнь. Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главные из которых – испытание Любовью и Прощением.Чтобы выжить – нужно любить. Даже если это любовь к злейшему врагу. Чтобы выжить – нужно простить. Себя, других, свою судьбу – страшную, и свою родину – жестокую...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное