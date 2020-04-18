Общество
REGNUMМусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Кроме достаточно откровенной интимной сцены, происходящей по ходу фильма в здании мечети, религиозного деятеля возмутило то, что в качестве имен ссыльных в сцене переклички прозвучали не только имена известных татарских богословов, но и нынешних лидеров российской мусульманской общины — председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина и верховного муфтия России Талгата Таджуддина.
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Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Российская газета 17:45
Политика
Трамп оценил отношения США с Россией
Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России.
RT на русском 20:14
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Общество
Поток въезжающих в Крым россиян увеличился почти на 40%
Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту.
Газета.Ru 10:56
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Здоровье
Врач Сергей Авдеев назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Врач Сергей Авдеев, работающий в Сеченовском университете, назвал симптомы коронавируса, способные проявляться на коже.
Дни24 07:24
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 20:07
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 16:18
Политика
В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана
Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.
РИА Новости 11:18
Наука
Что будет, если разогнанный в коллайдере протон попадет в человека
В 1978 году при работе с советским ускорителем У-70 ученый получил поражение в голову пучком элементарных частиц: луч пронзил мозг насквозь.
Популярная механика 12:17
Кино
Netflix открыл доступ к части своих документальных фильмов и сериалов
Стриминговый сервис Netflix опубликовал десять документальных фильмов и сериалов, чтобы помочь обучению в условиях пандемии коронавируса.
News.ru вчера в 12:22
Общество
Больной коронавирусом обратился к россиянам из больницы в Подмосковье
Один из пациентов инфекционки в подмосковном Реутове обратился к россиянам с просьбой оставаться дома с целью поберечь себя и медиков, работающих на износ.
Невские Новости 11:23
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Общество
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер вчера в 09:16
Наука
Темпы технологического прогресса прошли свой пик
Исследователи из НИУ ВШЭ, Института востоковедения РАН и Института социально-гуманитарного образования МПГУ проанализировали долговременную динамику технологического прогресса с 40 000 года до нашей эры и до сегодняшнего времени, а также составили прогноз его темпов до начала XXII века.
Индикатор 16 апреля в 13:10
Музыка
Звезды шоу-бизнеса собрались на концерте в поддержку врачей
Звезды мирового шоу-бизнеса собрались на концерте в поддержку медицинских работников, которые борются с эпидемией COVID-19.
Интерфакс 14:12
Авто
Ford Mustang назвали самым популярным спорткаром в мире
Уже пятый год подряд Ford Mustang становится самым популярным спорткаром в мире.
SpeedMe 04:57
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Общество
В Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%
Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%.
Газета.Ru 15:05
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета 11:36
Общество
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
В столице скончались 28 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 15:55
Общество
Сбербанк привязывает к картам пользователей чужие номера
Помимо основных номеров, привязанных к картам, многие клиенты банка обнаружили и абсолютно неизвестные им телефоны.
Readovka.ru вчера в 08:43
Политика
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
Авто
Опубликована новая информация о Land Rover Defender 80
Land Rover, вероятно, построит 80 в Азии на платформе, совместно используемой материнской компанией Tata и связанной с той, которая лежит в основе существующего индийского рынка Tata Harrier.
SpeedMe 16 апреля в 15:23
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40