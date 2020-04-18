Культура

REGNUMREGNUMМусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Кроме достаточно откровенной интимной сцены, происходящей по ходу фильма в здании мечети, религиозного деятеля возмутило то, что в качестве имен ссыльных в сцене переклички прозвучали не только имена известных татарских богословов, но и нынешних лидеров российской мусульманской общины — председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина и верховного муфтия России Талгата Таджуддина.
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