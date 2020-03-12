Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксМутко допустил возможность роста ставок по ипотеке из-за обвала рубля

Напомним, что 7 февраля ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 6% годовых, что послужило сигналом к снижению ипотечных ставок в ряде банков.
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с чего всё началось

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новостивчера в 04:43

Подробнее о событии

«Мы в России!»: о повышении ипотечной ставки из-за падения рубля

REGNUM01:37

Мутко допустил возможность роста ставок по ипотеке из-за обвала рубля

Интерфаксвчера в 04:29

НКР: ипотечные ставки могут вырасти на 1-2 процентных пункта

РИА Новостивчера в 09:26

Мутко предупредил о возможном повышении ипотечных ставок

Ведомостивчера в 05:29

Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Lenta.ruвчера в 05:03

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

ТАССвчера в 04:45

Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке

РБКвчера в 09:52
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Комментарии

Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК вчера в 05:46
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

РБК вчера в 20:50
Происшествия

Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге

Lenta.ru 04:39
Футбол

У главного тренера «Арсенала» Артеты диагностирован коронавирус

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.
Soccer.ru вчера в 18:36
Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
Энергетика

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

Россия и Саудовская Аравия создали соглашение ОПЕК+, в котором участвовали 24 страны, в конце 2016 года, когда цены на нефть долгое время находились на низких уровнях и даже опускались до $28 за баррель.
ТАСС 03:06
Происшествия

В Киеве возбудили дело после срыва конференции по Донбассу

Киевская полиция возбудила уголовное дело после срыва презентации платформы примирения в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
RT на русском вчера в 16:49
Политика

Путин считает бизнесменов жуликами

Как писал NEWS.ru, Путин также назвал жуликом бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, окружение которого было замешано в заказных убийствах.
News.ru вчера в 10:06
Финансы

ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей

Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней.
Ведомости вчера в 05:36
Политика

Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию

Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Известия 04:06
Финансы

Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета 04:45
Энергетика

Мировые цены на нефть уверенно растут

RT сообщает, что фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,18% - теперь за баррель этой марки дают до $33,28.
Online47.ru 01:03
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Финансы

Курс доллара на открытии торгов снизился до 74 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 1,1%, составив 74 рубля.
Москва 24 03:09
Общество

Суд в Германии отклонил иск против строительства газопровода Eugal

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против строительства трубопровода Eugal, который будет принимать газ из «Северного потока-2», сообщает пресс-служба суда.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Политика

Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию

Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Взгляд.ру вчера в 05:42
Происшествия

Под Калининградом школьницу убило упавшим из-за урагана деревом

12-летнюю девочку насмерть придавило деревом, упавшим на тротуар в городе Гурьевске Калининградской области.
Российская газета вчера в 11:00
Происшествия

В Тюмени пропал 12-летний подросток

В Тюмени ищут пропавшего 12 марта вечером школьника. 12-летний подросток ушел из своего дома по улице Малыгина.
АиФ Тюмень 02:28
Общество

Эстония ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 01:44
Политика

Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 11:49
Экономика

Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей

Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Ведомости вчера в 10:13
Здоровье

Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету

Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Газета.Ru 01:24
Экономика

Рынки США закрылись крупнейшим падением с 1987 года

На рынках США 12 марта произошел крупнейший с октября 1987 года обвал основных котировок.
Татар-информ вчера в 23:51
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Общество

В Казахстане обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Lenta.ru 04:56
Экономика

Эксперты: в 2020 году более 60 регионов РФ могут остаться без резервов

В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Аргументы и Факты 00:31
Общество

«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус

В аэропорт «Борисполь» в Киеве прибыл самолет из Милана, на борту которого было много больных пассажиров.
Украина.ру 02:00
Финансы

ЦБ оценил готовность России к внешним финансовым шокам

По данным регулятора, в банковской и в целом финансовой системе «накоплены буферы капитала и рублевой, а также валютной ликвидности».
Ведомости 04:36
Происшествия

Массовая драка с участием мигрантов у «Галереи» попала на видео

Невские Новости 03:35
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития.
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