Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМутко назвал число действующих застройщиков на стадии банкротства

Застройщики порядка 1,7 тысячи строящихся домов находятся на стадии банкротства. Об этом сообщил вице-премьер правительства России Виталий Мутко на заседании проектного комитета по нацпроекту "Жилье и городская среда".
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Мутко назвал число действующих застройщиков на стадии банкротства

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Мутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства

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Тысячи новостроек в России оказались под угрозой

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
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Россия и Турция завершили третье патрулирование в Сирии

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Власти Германи направляли российской стороне приглашение участвовать в торжествах по случаю 30-летия падения Берлинской стены, подтвердила представитель МИД Германии Мария Адебар.
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Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
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В Челябинске пьяная компания избила депутата райсовета

REGNUM 06:29
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 06:41
Экономика

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 03:03
Общество

Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»

Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:08
Общество

Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко

RT на русском 04:32
Транспорт

Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга

Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
РБК 00:48
Игры

Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК

5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
Inc-news.ru 05 ноября в 10:07
Политика

«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта

Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Политика

Кремль отреагировал на данные Минздрава о сокращении числа врачей

В конце октября Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 55 регионах России. Так, врачей скорой помощи стало меньше на 534 человека.
Lenta.ru 06:23
Общество

Блокировку почты и мессенджеров россиян посчитали неисполнимой

Законотворцы предложили ввести в закон термин «организатор сервиса обмена сообщениями», объединяющий мессенджеры и сервисы электронной почты.
Lenta.ru 05:59
Политика

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы.
Lenta.ru 06:33
Фигурное катание

Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Экономика

«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ

АО "Почта России" направило в правительство обращение, касающееся возможности использования средств Фонда национального благосостояния на финансирование инфраструктурного развития предприятия.
Интерфакс 05:52
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене

Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
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Шоу-бизнес

Савичева рассказала о расставании с мужем

URA.Ru 03:22
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Футболист «Вулверхэмптона» отправил соперника мячом в нокаут

Футболист "Слована" оказался в нокауте, потерял сознание и упал на газон.
Вести.Ru 06:35
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Стивен Кинг оценил сиквел «Сияния»

Газета.Ru 03:04
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Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

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Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века

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Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

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Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

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В Саратовской области мать и четверо детей найдены погибшими

Российская газета 02:45
Армия и оружие

Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года

"Идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
РИА Новости 06 ноября в 13:58
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Скончался чемпион Европы в составе сборной СССР Анатолий Крутиков

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анатолий Крутиков ушёл из жизни в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба красно-белых.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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