Экономика
Российская газетаМутко назвал число действующих застройщиков на стадии банкротства
Застройщики порядка 1,7 тысячи строящихся домов находятся на стадии банкротства. Об этом сообщил вице-премьер правительства России Виталий Мутко на заседании проектного комитета по нацпроекту "Жилье и городская среда".
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Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Рамблер 05:57
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Шоу-бизнес
Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Piter.tv 06:46
Политика
Германия пригласила Россию на юбилей падения Берлинской стены
Власти Германи направляли российской стороне приглашение участвовать в торжествах по случаю 30-летия падения Берлинской стены, подтвердила представитель МИД Германии Мария Адебар.
Daily Storm 06:47
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Экономика
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 03:03
Общество
Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»
Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:08
Общество
Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко
RT на русском 04:32
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга
Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
РБК 00:48
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК
5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
Inc-news.ru 05 ноября в 10:07
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Политика
Кремль отреагировал на данные Минздрава о сокращении числа врачей
В конце октября Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 55 регионах России. Так, врачей скорой помощи стало меньше на 534 человека.
Lenta.ru 06:23
Общество
Блокировку почты и мессенджеров россиян посчитали неисполнимой
Законотворцы предложили ввести в закон термин «организатор сервиса обмена сообщениями», объединяющий мессенджеры и сервисы электронной почты.
Lenta.ru 05:59
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы.
Lenta.ru 06:33
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Экономика
«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ
АО "Почта России" направило в правительство обращение, касающееся возможности использования средств Фонда национального благосостояния на финансирование инфраструктурного развития предприятия.
Интерфакс 05:52
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Bimru.ru 02:42
Футбол
Футболист «Вулверхэмптона» отправил соперника мячом в нокаут
Футболист "Слована" оказался в нокауте, потерял сознание и упал на газон.
Вести.Ru 06:35
Кино
Стивен Кинг оценил сиквел «Сияния»
Газета.Ru 03:04
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Evo-rus.com вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века
Телепрограмма вчера в 06:54
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 06:05
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело вчера в 19:12
Происшествия
В Саратовской области мать и четверо детей найдены погибшими
Российская газета 02:45
Армия и оружие
Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года
"Идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
РИА Новости 06 ноября в 13:58
Футбол
Скончался чемпион Европы в составе сборной СССР Анатолий Крутиков
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анатолий Крутиков ушёл из жизни в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба красно-белых.
Чемпионат 04:46