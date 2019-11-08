Экономика

РБКРБКМутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства

Застройщики порядка 1,7 тыс. строящихся домов находятся на стадии банкротства. С таким заявлением выступил заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
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Тысячи новостроек в России оказались под угрозой

Lenta.ru04:40

Мутко заявил о банкротстве застройщиков 1,7 тысячи строящихся домов

News.ru04:33

Мутко сообщил о банкротстве застройщиков 1,7 тыс. строящихся домов в России

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Мутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России

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Мутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства

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Мутко призвал регионы РФ с обманутыми дольщиками активнее с ними работать

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Или «большие», или «надежные». Эксперты оценили юридическую устойчивость уральских девелоперов

УралПолит.Ruвчера в 06:45
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В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
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Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
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В Кремле отреагировали на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
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21 ноября в Уфе представят проект российского аналога «Википедии»

21 ноября в столице Башкирии покажут российский аналог "Википедии".
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Лавров: Россия даст зеркальный ответ на действия США в отношении РСМД

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в скором времени даст США зеркальный ответ, разработав ракеты средней и меньшей дальности.
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Болельщиков ЦСКА задержали в Будапеште после потасовки с полицией

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Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов

Как сообщало ИА REGNUM, прошлый рейтинг смартфонов Роскачество опубликовало в середине сентября 2019 года.
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Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
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На Урале задержали подозреваемого в убийстве девушки-подростка

РИА Новости 04:02
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В Сети рассекретили обновленную Lada Vesta

В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta с вариатором и новым 113-сильным двигателем.
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Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
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Овечкин забросил две шайбы в победном для «Вашингтона» матче НХЛ

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Названы способы определить реальный пробег автомобиля

На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.
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В Челябинске полиция проверит факт избиения депутата в магазине

РИА Новости 04:08
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Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

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Макрон назвал три сценария для развития России

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist рассказал о трех сценариях развития России, один из которых связан со сближением Москвы и ЕС, но он займет много времени.
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Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
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Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
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Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
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От гигантского фаллоса спасли мужчину петербургские хирурги

Мужчина кричал от боли при поступлении в больницу. Врачи обследовали пациента и обнаружили в его кишечнике большой инородный предмет.
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Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей

Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
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В Кремле оценили возможность штрафа для президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения штрафа российскому лидеру по аналогии с тем, как это произошло в США с Дональдом Трампом.
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Фото Заворотнюк с мужем появилось в ее Instagram

Пост содержит фото Заворотнюк с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, у которого состоялась премьера в рамках московского блока шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
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В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК вчера в 19:47
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В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
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Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 70,55 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 13,15 копейки, составив 66,7984 рубля.
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Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в «Шереметьево»

В аэропорту «Шереметьево» совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100.
REGNUM 01:51
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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