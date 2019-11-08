Экономика
РБКМутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства
Застройщики порядка 1,7 тыс. строящихся домов находятся на стадии банкротства. С таким заявлением выступил заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
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Или «большие», или «надежные». Эксперты оценили юридическую устойчивость уральских девелоперов
УралПолит.Ruвчера в 06:45
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Политика
ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Происшествия
Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке
Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Политика
В Кремле отреагировали на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Общество
21 ноября в Уфе представят проект российского аналога «Википедии»
21 ноября в столице Башкирии покажут российский аналог "Википедии".
Политика
Лавров: Россия даст зеркальный ответ на действия США в отношении РСМД
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в скором времени даст США зеркальный ответ, разработав ракеты средней и меньшей дальности.
Происшествия
Болельщиков ЦСКА задержали в Будапеште после потасовки с полицией
Гаджеты
Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов
Как сообщало ИА REGNUM, прошлый рейтинг смартфонов Роскачество опубликовало в середине сентября 2019 года.
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Авто
В Сети рассекретили обновленную Lada Vesta
В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta с вариатором и новым 113-сильным двигателем.
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
Хоккей
Овечкин забросил две шайбы в победном для «Вашингтона» матче НХЛ
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.
Общество
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Политика
Макрон назвал три сценария для развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist рассказал о трех сценариях развития России, один из которых связан со сближением Москвы и ЕС, но он займет много времени.
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Происшествия
От гигантского фаллоса спасли мужчину петербургские хирурги
Мужчина кричал от боли при поступлении в больницу. Врачи обследовали пациента и обнаружили в его кишечнике большой инородный предмет.
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
Политика
В Кремле оценили возможность штрафа для президента России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения штрафа российскому лидеру по аналогии с тем, как это произошло в США с Дональдом Трампом.
Шоу-бизнес
Фото Заворотнюк с мужем появилось в ее Instagram
Пост содержит фото Заворотнюк с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, у которого состоялась премьера в рамках московского блока шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
Политика
В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 70,55 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 13,15 копейки, составив 66,7984 рубля.
Происшествия
Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в «Шереметьево»
В аэропорту «Шереметьево» совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100.