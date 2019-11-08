Экономика
РБКМутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства
Застройщики порядка 1,7 тыс. строящихся домов находятся на стадии банкротства. С таким заявлением выступил заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
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Или «большие», или «надежные». Эксперты оценили юридическую устойчивость уральских девелоперов
УралПолит.Ruвчера в 06:45
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Общество
Польша пообещала «Газпрому» и партнерам «самый крупный штраф в истории»
Глава ведомства планирует объявить о штрафе в отношении «Газпрома», сообщает UOKIK в Twitter.
Политика
Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия
Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
Происшествия
Нижегородский таксист избил пассажира до смерти
Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В столице Среднего Урала удалось найти подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы.
Политика
Песков ответил на данные о сокращении числа врачей
Правительство разрабатывает меры по разрешению ситуации с сокращением количества врачей.
Общество
Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко
Общество
Васильева рассказала о нехватке в школах молодых учителей
Более трети российских учителей являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста, только 5,9% педагогов в школах РФ младше 29 лет, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Политика
Кремль разъяснил слова Путина об ответственности врачей за ошибки
Слова Владимира Путина об ужесточении наказания для медработников были выдернуты из контекста, поскольку президент имел ввиду только ответственность при злоупотреблении в определении инвалидности.
Общество
Аналитики сообщили о росте фонда оплаты труда в России
Аналитики EY проанализировали данные об изменении зарплат в более чем 180 российских компаний в 24 регионах.
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Происшествия
Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке
Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Футбол
Скончался чемпион Европы 1960 года по футболу Анатолий Крутиков
Единоборства
Майк Тайсон дал несколько уроков действующему бойцу MMA
Самый знаменитый бывший профессиональный боксер Майк Тайсон доказал, что все еще очень крут, и преподал несколько уроков боя молодому коллеге из MMA.
Экономика
МВФ указал на рекордный мировой долг в $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг $188 трлн, или 230% ВВП. Столько не было со времен Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной
Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
Общество
21 ноября в Уфе представят проект российского аналога «Википедии»
21 ноября в столице Башкирии покажут российский аналог "Википедии".
Общество
Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве
Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Экономика
Выручка АЛРОСА за 3 квартал снизилась на 20 процентов
Выручка АЛРОСА за 3 квартал снизилась на 20 процентов кв/кв, до 46 млрд руб на фоне снижения объемов продаж (-23 процента кв/кв), что частично было компенсировано ростом средних цен реализации.
Авто
В Сети рассекретили обновленную Lada Vesta
Шпионские снимки обновленной Lada Vesta без камуфляжа появились в сообществе RCI News ВКонтакте.
Политика
В Кремле отреагировали на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Космос
Астрономы впервые измерили скорость галактического ветра
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку
Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.