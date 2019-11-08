Экономика

РБКРБКМутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства

Застройщики порядка 1,7 тыс. строящихся домов находятся на стадии банкротства. С таким заявлением выступил заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
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Тысячи новостроек в России оказались под угрозой

Lenta.ru04:40

Или «большие», или «надежные». Эксперты оценили юридическую устойчивость уральских девелоперов

УралПолит.Ruвчера в 06:45

Мутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России

Московский Комсомолец03:24

Мутко призвал регионы РФ с обманутыми дольщиками активнее с ними работать

РИА Новости04:02

Мутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства

РБК02:58

Мутко сообщил о банкротстве застройщиков 1,7 тыс. строящихся домов в России

Интерфакс02:52

Мутко заявил о банкротстве застройщиков 1,7 тысячи строящихся домов

News.ru04:33
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:01, Ашберн
Общество

Польша пообещала «Газпрому» и партнерам «самый крупный штраф в истории»

Глава ведомства планирует объявить о штрафе в отношении «Газпрома», сообщает UOKIK в Twitter.
Евразия Daily вчера в 17:20
Политика

Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 04:33
Происшествия

Нижегородский таксист избил пассажира до смерти

Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Интерфакс 04:02
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В столице Среднего Урала удалось найти подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы.
REGNUM 04:04
Политика

Песков ответил на данные о сокращении числа врачей

Правительство разрабатывает меры по разрешению ситуации с сокращением количества врачей.
РБК 04:46
Общество

Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко

RT на русском 04:32
Общество

Васильева рассказала о нехватке в школах молодых учителей

Более трети российских учителей являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста, только 5,9% педагогов в школах РФ младше 29 лет, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
РИА Новости 04:33
Происшествия

В Челябинске полиция проверит факт избиения депутата в магазине

РИА Новости 04:08
Политика

Кремль разъяснил слова Путина об ответственности врачей за ошибки

Слова Владимира Путина об ужесточении наказания для медработников были выдернуты из контекста, поскольку президент имел ввиду только ответственность при злоупотреблении в определении инвалидности.
РБК 04:45
Общество

Аналитики сообщили о росте фонда оплаты труда в России

Аналитики EY проанализировали данные об изменении зарплат в более чем 180 российских компаний в 24 регионах.
РБК 04:00
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Происшествия

Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке

Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Общество

Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть

В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело вчера в 19:12
Футбол

Скончался чемпион Европы 1960 года по футболу Анатолий Крутиков

Российская газета 04:36
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Майк Тайсон дал несколько уроков действующему бойцу MMA

Самый знаменитый бывший профессиональный боксер Майк Тайсон доказал, что все еще очень крут, и преподал несколько уроков боя молодому коллеге из MMA.
ИнфоСМИ 02:51
Экономика

МВФ указал на рекордный мировой долг в $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг $188 трлн, или 230% ВВП. Столько не было со времен Второй мировой войны.
Газета.Ru 00:35
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной

Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
StarHit.ru 05 ноября в 06:00
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Технологии

Разработчики Ethereum подтвердили дату хардфорка криптовалюты

РБК 04:14
Общество

21 ноября в Уфе представят проект российского аналога «Википедии»

21 ноября в столице Башкирии покажут российский аналог "Википедии".
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Общество

Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве

Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Экономика

Выручка АЛРОСА за 3 квартал снизилась на 20 процентов

Выручка АЛРОСА за 3 квартал снизилась на 20 процентов кв/кв, до 46 млрд руб на фоне снижения объемов продаж (-23 процента кв/кв), что частично было компенсировано ростом средних цен реализации.
SakhaNews 04:26
Авто

В Сети рассекретили обновленную Lada Vesta

Шпионские снимки обновленной Lada Vesta без камуфляжа появились в сообществе RCI News ВКонтакте.
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В Кремле отреагировали на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
RT на русском 04:51
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Астрономы впервые измерили скорость галактического ветра

МИР 24 вчера в 03:01
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Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН вчера в 02:25
Политика

Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза

Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.
Газета.Ru 01:45
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Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку

Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
Газета.Ru вчера в 07:31
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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