Экономика
РБКМутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства
Застройщики порядка 1,7 тыс. строящихся домов находятся на стадии банкротства. С таким заявлением выступил заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
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Или «большие», или «надежные». Эксперты оценили юридическую устойчивость уральских девелоперов
УралПолит.Ruвчера в 06:45
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Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Политика
Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн
Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
Армия и оружие
ДНР и ЛНР пообещали ответ в случае ввода украинской полиции в Донбассе
«В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики», — добавил он.
Армия и оружие
В НАТО представили программу реагирования на «российскую агрессию»
Оборонный колледж НАТО представил доклад о программе расширенного присутствия альянса, которая должна способствовать эффективному реагированию на "российскую агрессию" в Восточной Европе.
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
Политика
В США обвинили Макрона в предательстве либерального миропорядка
Французский президент Эммануэль Макрон в ходе визита в Пекин заключил «сделку с дьяволом» с точки зрения либерального порядка, пишет американское издание Washington Examiner.
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Общество
Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу
Приятель футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александр Протасовицкий вышел на свободу из колонии в Брянской области, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Общество
Составлен рейтинг дружелюбности российских городов
Портал недвижимости Domofond.ru составил рейтинг дружелюбности российских городов.
Политика
Готова ли Армения к плохим сценариям? Роберт Кочарян о Пашиняне, Карабахе и России
Сложившаяся ситуация требует глубокого осмысления и выверенной внешней политики, способной нейтрализовать новые вызовы и угрозы для Армении и Карабаха.
Происшествия
В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков
Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
Общество
Москвичам предсказали «вишневую зиму»
Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы вишневыми.
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Экономика
Бизнес Екатеринбурга напугал власть банкротством из-за роста налогов
Бизнес Екатеринбурга напугал власть банкротством из-за роста налогов Владельцы ТЦ считают, что потеряют арендаторов из-за расчета налогов на основе кадастровой стоимости объектов.
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти
По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
Авто
Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra
Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК
5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
Армия и оружие
Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Экономика
Глава налоговой службы отчитался о доходах Челябинской области
Глава налоговой отчитался о результатах работы за 2019 год.
Гаджеты
Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Экономика
Сбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках
О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
Происшествия
Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске
Умер один из шести пострадавших в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.