Экономика

РБКРБКМутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства

Застройщики порядка 1,7 тыс. строящихся домов находятся на стадии банкротства. С таким заявлением выступил заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
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Или «большие», или «надежные». Эксперты оценили юридическую устойчивость уральских девелоперов

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Мутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства

РБК02:58

Фонд дольщиков возьмет на достройку еще 6 млн кв метров жилья

РИА Новости03:36

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Застройщики более 1,5 тысяч домов находятся в стадии банкротства - Мутко

Финмаркет03:50

Застройщики более полутора тысяч строящихся домов в РФ находятся на стадии банкротства

Политика Сегодня03:17
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Начинается продажа билетов на поезда в Крым

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В Call of Duty: Modern Warfare добавят две новые карты

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Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы вишневыми.
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