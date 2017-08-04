Общество
Моя Москва.онлайнМутко назвал количество домов в России в стадии банкротства
Сегодня в стране застройщики почти 1,7 тыс. строящихся домов находятся в стадии банкротства. Мутко на заседании проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» заявил, что сейчас в России порядка 1,7 тыс. строящихся домов находятся на стадии банкротства.
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Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 07 ноября в 15:07
Футбол
Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
Спорт-Экспресс вчера в 06:05
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
Коммерсантъ вчера в 21:15
Общество
Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей
В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Вести.Ru вчера в 16:32
Авто
Российский авторынок в октябре снизился на 5%
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в октябре снизились на 5,2% до 152057 машин.
Автостат 07 ноября в 05:33
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Известия 00:22
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Авто
Стала известна дата старта продаж нового кроссовера Honda Breeze
Компания Honda объявила дату старта продаж нового среднеразмерного кроссовера Breeze.
Новые автомобили 07 ноября в 21:45
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
РИА Новости вчера в 20:07
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru вчера в 03:22
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости вчера в 09:41
Происшествия
В Уфе мужчина в поисках муллы поджег мечеть
В столице Башкирии - Уфе мужчина случайно поджег мечеть, когда зажег спичку, чтобы в темноте найти священнослужителя, передают в РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД России по Республике Башкортостан.
Газета.Ru 01:39
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 10:34
Происшествия
В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.
РИА Новости 01:02
Общество
В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой
В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
Комсомольская правда 07 ноября в 17:17
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru 06 ноября в 16:03
Шоу-бизнес
Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери
В начале года звезда сериала «Кадетство» стал героем скандала, связанного с внебрачной дочерью Оливией.
StarHit.ru 07 ноября в 10:00
Культура
Чем запомнился пятый выпуск шоу «Голос»
В пятницу, 8 ноября, зрители Первого канала увидели пятый выпуск восьмого сезона вокального шоу «Голос».
RT на русском 01:55
Политика
Бывший мэр Нью-Йорка Блумберг может стать кандидатом в президенты США
The New York Times сообщила в четверг, что бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг намерен выдвинуть свою кандидатуру на первичные выборы в штате Алабама в марте 2020 года.
Информационное агентство FederalCity вчера в 10:25
Кино
Джеймс Дин «восстанет» из мертвых
Будет ли цифровая копия актера выглядеть правдоподобно Актер Джеймс Дин, погибший 60 лет назад, снимется в новом фильме о вьетнамской войне.
Коммерсантъ FM 07 ноября в 11:43
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare добавят две новые карты
3DNews вчера в 01:30
Футбол
Петраков прилетел во Владивосток, чтобы возглавить «Луч»
Петраков ранее возглавлял брянское «Динамо», «Москву», «Ростов», московское «Торпедо», «Аланию», «Химки» и «Томь», где работал в ходе трех периодов, в последний раз — с 2016 по 2018 годы.
Матч ТВ 00:32
Политика
Россия ответит на выход США из ДРСМД разработкой новых ракет
Россия начинает разработку ракет меньшей и средней дальности.
Московский Комсомолец вчера в 11:51
Футбол
Бакаев: футбол полюбил из-за Роналду
Можно сказать, что вообще полюбил футбол как раз из-за Роналду.
Чемпионат 02:30
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
Коммерсантъ вчера в 20:19