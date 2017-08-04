Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМутко назвал количество домов в России в стадии банкротства

Сегодня в стране застройщики почти 1,7 тыс. строящихся домов находятся в стадии банкротства. Мутко на заседании проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» заявил, что сейчас в России порядка 1,7 тыс. строящихся домов находятся на стадии банкротства.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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