Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.

с чего всё началось

Мутко напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5 процента, причем наблюдается оживление спроса.

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