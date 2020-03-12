Финансы

РИА НовостиРИА НовостиМутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Мутко напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5 процента, причем наблюдается оживление спроса.
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с чего всё началось

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новости04:43

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Почему нельзя повышать ключевую ставку

Ведомости16:58

Рост ставок по ипотеке из-за обвала рубля возможен – Мутко

Интерфакс04:29

Аналитики ЦБ объяснили, от чего зависят ставки по ипотеке

РИА Новости11:44

Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке

РБК09:52

Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Lenta.ru05:03

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

ТАСС04:45

Мутко не исключил рост ставок по ипотеке из-за краха рубля

Национальная служба новостей12:47
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Вести.Ru 20:15
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Карантин в школах Читы из-за гриппа и ОРВИ введен с 12 марта

Ранее источник ZAB.RU сообщил, что карантин в школах Читы будет объявлен 13 марта. Постановление подписано на день раньше.
ZAB.RU 03:40
Общество

В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден среди сотрудников в штаб-квартире ООН, источник в организации сообщил РИА Новости, что вирус диагностирован у сотрудницы представительства Филиппин.
РИА Новости 19:23
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Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»

В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".
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В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

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В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС 16:09
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Сегодня стало известно о себестоимости добычи нефти в нашей стране.
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Мойка78 10 марта в 07:37
Экономика

Названы преимущества России в нефтяной войне с Саудовской Аравией

«Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой не отличающейся особой чистотой нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет», — подытожил автор.
ФАН 10:05
Автоспорт

Стартовый этап «Формулы-1» в Мельбурне отложили из-за коронавируса

Коммерсантъ 20:50
Политика

Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11:49
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Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.
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Наука

Найден простой способ избежать биопсии при диагностике рака простаты

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Medical Note вчера в 02:53
Шоу-бизнес

От парализованного актера Алексея Янина съехала жена

36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.
Московский Комсомолец 11:15
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости 21:40
Экономика

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
BFM.ru 17:03
Шоу-бизнес

Пелагея получила звание заслуженной артистки России

В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
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Учащийся одной из школ города Свободный Амурской области открыл стрельбу из пневматического оружия в учебном заведении.
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Суд в США освободил информатора Wikileaks Челси Мэннинг

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Армия и оружие

Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске

Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
РБК 10 марта в 17:20
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
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Футбол

«Ахмат» - «Динамо» Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу

В рамках чемпионата России "динамовцы" 11 раз ездили в гости к "Ахмату" (тогда еще к "Тереку") и в этих матчах смогли одержать только две победы при шести ничьих и трех поражениях.
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Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

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Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу

Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило тысячу.
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Финский политолог оценил развитие отношений Москвы и Хельсинки

Несмотря на непростую международную обстановку, российско-финские международные отношения развиваются «крайне положительно», заявил Федеральному агентству новостей финский публицист Йохан Бекман.
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Американские социальные сети Facebook и Twitter объявили об удалении в совокупности около 300 страниц и аккаунтов, связанных якобы с Россией и контент которых был нацелен на вмешательство в американские выборы, говорится в пресс-релизах двух компаний.
РИА Новости 20:58
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

Второй угрозой врач назвал истощение медицинской системы.
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Единоборства

UFC может отменить бой Хабиба и Фергюсона из-за коронавируса

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Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития.
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