Финансы
РИА НовостиМутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
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Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию.
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Действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" в ответном матче 1/8 финала проиграл мадридскому "Атлетико" и выбыл из соревнования, а "Пари Сен-Жермен" совершил камбэк против дортмундской "Боруссии" благодаря усилиям своей главной звезды Неймара, обеспечив выход в четвертьфинал.
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В Кремле рассказали об условиях для участия Путина в выборах
Участие Владимира Путина в выборах президента, которые назначены на 2024 год, будет зависеть от нескольких факторов, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Согласно 9 главе Конституции РФ, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.
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Экономика
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
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Власти ЕС намерены создать закон об экологическом дизайне, который заставит производителей смартфонов и планшетов создавать гаджеты из переработанных материалов, а также делать продукцию с более долгим сроком службы.
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Россия и Турция достигли взаимопонимания по большинству вопросов, касающихся сирийского Идлиба.
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В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
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Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве
Киев, 12 марта 2020, 12:58 — REGNUM В Киеве сегодня, 12 марта, радикалами была сорвана официальная презентация «Национальной платформы примирения и единства» — программы по реинтеграции и восстановлению Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Трамп запретил въезд в США из Европы
Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
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Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины
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Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
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Святослав Вакарчук оставил пост главы партии «Голос»
Депутат Верховной рады Украины, лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что больше не возглавляет партию «Голос».
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
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ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников
ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
Общество
В Европе осталась всего одна страна без коронавируса
Черногория стала единственной страной в Европе, до которой не добралась коронавирусная инфекция.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
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Автомобили в России подорожают на 10% из-за падения рубля
Ряд экспертов предполагают, что рост цен на новые автомобили составит порядка 5%, однако другие более реалистичны в своих прогнозах — машины подорожают на 10% и более.