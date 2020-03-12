Финансы

РИА НовостиРИА НовостиМутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
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Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

ТАСС04:45

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

РИА Новости04:43

Рост ставок по ипотеке из-за обвала рубля возможен – Мутко

Интерфакс04:29

Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Lenta.ru05:03

Мутко предупредил о возможном повышении ипотечных ставок

Ведомости05:29

Из-за падения рубля в России могут повыситься ставки по ипотеке

URA.Ru05:42

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне обвала рубля

Фонтанка.Ру05:59
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития.
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