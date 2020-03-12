Финансы
РИА НовостиМутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
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