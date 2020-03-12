Финансы
РИА НовостиМутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Мутко напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5 процента, причем наблюдается оживление спроса.
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Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.РИА Новостивчера в 04:43
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Комментарии
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну
Депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что те, кто критикует ее поправку в Конституцию РФ, не любят свою страну.
Происшествия
Ребенок попал под колеса автомобиля в Барнауле
Девочка жива Ребенок попал под колеса иномарки в Барнауле.
Энергетика
Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Авто
Названы сроки появления бюджетных версий нового Kia Seltos
Напомним, что в России в продаже появился новый бюджетный кроссовер корейской марки Kia — Seltos.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Политика
Facebook и Twitter сообщили об удалении сотен аккаунтов из России
Компании Facebook и Twitter заявили об удалении в общей сложности порядка 300 страниц и аккаунтов, якобы имеющих связь с Россией и контент которых был нацелен на вмешательство в президентские выборы в США.
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Армия и оружие
Подлодка США смогла всплыть в Арктике
Американские СМИ пишут, что данные учения проводятся военным командованием США, чтобы проверить готовность флота к операциям в Арктике.
Экономика
Возможный рост бедности спрогнозировал Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуациями с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты.
Общество
Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»
Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
Политика
Глава Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по состоянию здоровья
Глава города Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
Армия и оружие
США выпустят «приманку» для России
Энергетика
Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране
Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
Кино
Премьеру девятой части «Форсажа» перенесли на год из-за коронавируса
Происшествия
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников
ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
Хоккей
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Экономика
Что случилось за день. Главные новости РБК
Новый обвал на фондовом рынке На фоне резкого снижения цен на нефть российский фондовый рынок пережил новый обвал.
Общество
В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за коронавируса
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Кино
Фото: стартовали съёмки кинокомикса Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Лос-Анджелес, США, 13 марта 2020, 01:01 — REGNUM В сеть выложили первые кадры со съёмок предстоящего кинокомикса студии Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец».
Общество
Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом
Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
Здоровье
В Госдуме предложили внести тесты на ВИЧ в ассортимент аптек
Парламентарий предлагает, в частности, внести экспресс-тесты на ВИЧ в минимальный ассортимент лекарственных средств, который предусмотрен в аптеках.
Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главный экономист IHS Markit в Азиатско-Тихоокеанском регионе Раджив Висвас (Rajiv Biswas) назвал ситуацию подарком для страны, так как она сможет снизить инфляцию и расходы на импорт.
Общество
Бельгия ввела общенациональный карантин
Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности заявила, что страна «перешла к третьей фазе реагирования» на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, которая подразумевает общенациональный карантин.