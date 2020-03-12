Финансы

РИА НовостиРИА НовостиМутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Мутко напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5 процента, причем наблюдается оживление спроса.
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с чего всё началось

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новостивчера в 04:43

Подробнее о событии

На Урале банки начали повышать ставки по ипотеке

URA.Ruвчера в 23:56

Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Lenta.ruвчера в 05:03

Мутко не исключил рост ставок по ипотеке из-за краха рубля

Национальная служба новостейвчера в 12:47

Аналитики ЦБ объяснили, от чего зависят ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 11:44

Почему нельзя повышать ключевую ставку

Ведомостивчера в 16:58

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

ТАССвчера в 04:45

Рост ставок по ипотеке из-за обвала рубля возможен – Мутко

Интерфаксвчера в 04:29
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Комментарии

Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:49
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Политика

Захарова отреагировала на нападение на советника главы СНБО в Киеве

Газета.Ru 00:35
Политика

Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну

Депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что те, кто критикует ее поправку в Конституцию РФ, не любят свою страну.
Мой Брянск вчера в 05:54
Происшествия

Ребенок попал под колеса автомобиля в Барнауле

Девочка жива Ребенок попал под колеса иномарки в Барнауле.
АМИТЕЛ вчера в 22:53
Энергетика

Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне

Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Газета.Ru вчера в 11:41
Авто

Названы сроки появления бюджетных версий нового Kia Seltos

Напомним, что в России в продаже появился новый бюджетный кроссовер корейской марки Kia — Seltos.
SpeedMe вчера в 04:37
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Политика

Facebook и Twitter сообщили об удалении сотен аккаунтов из России

Компании Facebook и Twitter заявили об удалении в общей сложности порядка 300 страниц и аккаунтов, якобы имеющих связь с Россией и контент которых был нацелен на вмешательство в президентские выборы в США.
Газета.Ru вчера в 23:27
Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК вчера в 17:22
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Армия и оружие

Подлодка США смогла всплыть в Арктике

Американские СМИ пишут, что данные учения проводятся военным командованием США, чтобы проверить готовность флота к операциям в Арктике.
МедиаКорСеть 11 марта в 10:10
Экономика

Возможный рост бедности спрогнозировал Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуациями с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты.
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество

Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»

Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
РБК вчера в 12:20
Политика

Глава Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по состоянию здоровья

Глава города Ульяновска Сергей Панчин подал в отставку по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
ТАСС вчера в 10:03
Армия и оружие

США выпустят «приманку» для России

Piter.tv 00:20
Энергетика

Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране

Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
RT на русском 11 марта в 10:24
Кино

Премьеру девятой части «Форсажа» перенесли на год из-за коронавируса

Piter.tv вчера в 15:19
Происшествия

ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников

ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
ТАСС вчера в 03:20
Хоккей

НХЛ остановила сезон из-за коронавируса

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Газета.Ru вчера в 13:01
Экономика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Новый обвал на фондовом рынке На фоне резкого снижения цен на нефть российский фондовый рынок пережил новый обвал.
РБК вчера в 11:58
Общество

В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 21:47
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Кино

Фото: стартовали съёмки кинокомикса Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Лос-Анджелес, США, 13 марта 2020, 01:01 — REGNUM В сеть выложили первые кадры со съёмок предстоящего кинокомикса студии Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец».
REGNUM вчера в 18:01
Общество

Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом

Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
РБК вчера в 22:56
Здоровье

В Госдуме предложили внести тесты на ВИЧ в ассортимент аптек

Парламентарий предлагает, в частности, внести экспресс-тесты на ВИЧ в минимальный ассортимент лекарственных средств, который предусмотрен в аптеках.
Известия 00:22
Армия и оружие

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Piter.tv вчера в 09:15
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главный экономист IHS Markit в Азиатско-Тихоокеанском регионе Раджив Висвас (Rajiv Biswas) назвал ситуацию подарком для страны, так как она сможет снизить инфляцию и расходы на импорт.
Lenta.ru 00:42
Общество

Бельгия ввела общенациональный карантин

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности заявила, что страна «перешла к третьей фазе реагирования» на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, которая подразумевает общенациональный карантин.
RT на русском вчера в 18:44
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития.
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