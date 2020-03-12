Финансы

РИА НовостиРИА НовостиМутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Мутко напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5 процента, причем наблюдается оживление спроса.
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с чего всё началось

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новостивчера в 04:43

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«Мы в России!»: о повышении ипотечной ставки из-за падения рубля

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Рост ставок по ипотеке из-за обвала рубля возможен – Мутко

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Мутко предупредил о возможном повышении ипотечных ставок

Ведомостивчера в 05:29

Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Lenta.ruвчера в 05:03

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

ТАССвчера в 04:45

НКР: ипотечные ставки могут вырасти на 1-2 процентных пункта

РИА Новостивчера в 09:26
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Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге

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Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
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Назван срок окончания пандемии коронавируса

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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития.
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