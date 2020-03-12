Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

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Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты. О таком риске заявил генеральный директор компании «Дом.рф» Виталий Мутко, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новости08:43

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Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

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НКР: ипотечные ставки могут вырасти на 1-2 процентных пункта

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Из-за падения рубля в России могут повыситься ставки по ипотеке

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Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

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Рост ставок по ипотеке из-за обвала рубля возможен – Мутко

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Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития.
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