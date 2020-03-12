Финансы

РИА НовостиРИА НовостиМутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Мутко напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5 процента, причем наблюдается оживление спроса.
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с чего всё началось

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новостивчера в 04:43

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РИА Новостивчера в 11:44

Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

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Почему нельзя повышать ключевую ставку

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Интерфаксвчера в 04:29
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития.
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