Политика

РБКРБКМутко объяснил отставку правительства

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку в соответствии со ст. 117 Конституции. Это решение было принято после послания президента России Федеральному собранию.
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Виталий Мутко
Мы посчитали, что в связи со спросом на изменения, надо выходить с новым забралом, с новыми подходами и сейчас в общем-то правительство приняло решение подать в отставку.
— Виталий Мутко, российский политикURA.Ru 09:35

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Мутко объяснил отставку правительства России

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