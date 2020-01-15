Мы посчитали, что в связи со спросом на изменения, надо выходить с новым забралом, с новыми подходами и сейчас в общем-то правительство приняло решение подать в отставку.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку в соответствии со ст. 117 Конституции. Это решение было принято после послания президента России Федеральному собранию.

Политика Премьером России может стать глава ФНС В ходе рабочей встречи, заручившись согласием, Владимир Путин внёс кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы (ФНС) на рассмотрение в Госдуму, сообщает сайт Кремля.

Политика Путин анонсировал проект «Доступный интернет» Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Наука Температура мирового океана в 2019 году побила рекорд Среднегодовая температура мирового океана обновила рекорд в 2019 году — поверхность и глубинные слои прогрелись на 0,075 градуса больше, чем в прошлом десятилетии, сообщает The Guardian со ссылкой на журнал Advances in Atmospheric Sciences.

Политика Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.

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Политика США и Китай подписали первую часть торговой сделки Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Политика Оскорбление президента: «Слуги народа» отправились ловить премьера Народные депутаты от фракции «Слуга народа» сегодня вечером пошли в Кабинет министров Украины, чтобы пообщаться с премьер-министром Алексеем Гончаруком, который не явился на заседание фракции.

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Политика Польша поддержала создание анонсированного Путиным архива Варшава поддерживает создание в России архива документов о Второй Мировой войне и готова оказать содействие, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает агентство PAP.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

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