Мы посчитали, что в связи со спросом на изменения, надо выходить с новым забралом, с новыми подходами и сейчас в общем-то правительство приняло решение подать в отставку.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку в соответствии со ст. 117 Конституции. Это решение было принято после послания президента России Федеральному собранию.

Общество В Минпросвещения назвали число получающих горячее питание школьников 15 января президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов.

Политика Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.

Политика Путин предложил гражданам проголосовать по изменениям в Конституцию РФ Президент России Владимир Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января, предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию страны.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Политика Владимир Путин предложил поменять баланс Предложения Владимира Путина систему поменяют. Президента с такими полномочиями, как сейчас, больше не будет.

Авто Польша оштрафовала Volkswagen Polska Компания Volkswagen Polska, представляющая интересы немецкого бренда в Польше, получила крупный штраф.