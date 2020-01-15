Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМутко объяснил отставку правительства РФ

Отставка правительства России связана с запросом на изменения. Такое мнение выразил исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко во время Гайдаровского форума.
Читать в источнике
Комментировать137
Виталий Мутко
Мы посчитали, что в связи со спросом на изменения, надо выходить с новым забралом, с новыми подходами и сейчас в общем-то правительство приняло решение подать в отставку.
— Виталий Мутко, российский политикURA.Ru 09:35

Подробнее о событии

Мутко объяснил отставку правительства России

URA.Ru09:35

Мутко заявил, что дискуссий об упразднении министерств нет

ТАСС09:43

Мутко ответил на вопрос о провале правительства Медведева

Lenta.ru10:43

Путин сделал серьезный шаг для изменений в обществе, заявил Мутко

РИА Новости11:21

Мутко прокомментировал сообщения о возможном упразднении министерств

Известия10:34

Мутко объяснил отставку правительства

РБК09:29

Мутко объяснил отставку правительства РФ запросом на изменения

Эхо Москвы09:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Политика

Госдеп отреагировал на отставку Медведева

Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Взгляд.ру 20:15
Политика

Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.
Life.ru 11:55
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК вчера в 05:25
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform 13:07
Интернет

Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Коммерсантъ 17:02
Общество

Путин объявил о введении новых выплат за детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию РФ, что с 1 января 2020 года вводятся ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Московский Комсомолец 04:20
Политика

Пушков рассказал о желании Польши разделить РФ на три части

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
Российская газета 18:36
Политика

Изменения Конституции от президента насторожили Куйвашева и Чернецкого

Изменения Конституции от президента насторожили Куйвашева и Чернецкого Владимир Путин выступил с очередным посланием Федеральному Собранию.
Екатеринбург-ТВ 08:05
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Политика

Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
REGNUM 18:40
Экономика

Главная экономика Европы едва избежала падения

Главная экономика Европы едва избежала падения.
Lenta.ru 20:01
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Политика

Обвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат

Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат.
Российская газета 18:35
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru вчера в 07:46
Общество

Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru вчера в 14:36
Шоу-бизнес

Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Так, в своем микроблоге Instagram блогер поделился Stories, в которой держит возлюбленную на руках и жалуется, что она слишком тяжелая.
Вокруг ТВ 07:05
Кино

Мединский считает маловероятным разрешение показа всех частей «Дау»

Министр культуры Владимир Мединский считает крайне маловероятным, что проект «Дау» получит разрешение на показ всех его частей.
Коммерсантъ 15:51
Кино

Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»

Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
RuNews24.ru 04:02
Финансы

Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%

В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.
РБК 10:03
Футбол

Доходы клубов РПЛ от телеправ в 2018 году составили 4% от выручки

Доходы, полученные в 2018 году клубами высшего дивизиона российского футбола - Российской премьер-лиги (РПЛ) - от реализации телеправ, составили 4% от общей выручки, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 18:32
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону урегулирование ливийского конфликта.
Известия 11:27
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости 15:05
Космос

Ученые разгадали главную тайну Солнечной системы

Американские ученые из Университета Колорадо, расположенного в Боулдере, разгадали главную тайну Солнечной системы.
Актуальные Новости вчера в 06:56
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Общество

«Транснефть» исключает прекращение транзита нефти через Беларусь

Россия может перераспределить транзитные потоки нефти, которые идут в Европу через Беларусь, однако прекращение транзита исключено.
ГЛАС.RU 04:27
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Газета.Ru 08:48
Здоровье

Глава Хакасии, послушав президента, сделал выводы

Глава Хакасии Валентин Коновалов, принявший сегодня участие в церемонии оглашения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, прокомментировал услышанное.
ИА Хакасия 07:15
Армия и оружие

СМИ сообщили о возобновлении операции сирийской армии в Идлибе

Известия 18:26
Здоровье

Депздрав предостерег беременных и гипертоников от купания в проруби на Крещение

Однозначно не следует окунаться в прорубь, если в анамнезе значатся такие заболевания, как эпилепсия, гипертония, сахарный диабет, ревматизм, болезни мочевыделительной системы, почечная недостаточность, а также в случае беременности.
Известия 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
Послание президента России Федеральному собранию — 2019Больше новостей по теме
Главное