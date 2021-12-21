Рубль, вне зависимости от новогоднего сезона, находится под влиянием геополитического фактора, действий трейдеров и решений регуляторов, пояснил агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции закон, предусматривающий введение запрета на российские фильмы и ТВ-программы, внесенные в санкционный список, сообщила во вторник представитель Верховной рады в КС Ольга Совгиря.