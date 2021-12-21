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Мутко оценил потенциал роста ипотеки в 15% ВВП России

Гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко в 1990-е годы для покупки собственной квартиры брал кредит, потому что ипотека еще не была доступна.
РБК
24 апреля президент Владимир Путин также отмечал, что Россия впервые в истории способна справиться с задачами в жилищной сфере.
РБК
В два раза увеличилась семейная ипотека, сохранена дальневосточная ипотека, сельская и военная ипотеки.
Forbes
Гендиректор «Дом.рф» заявил, что в 2022 году цены на новое жилье в России будут «расти на уровень инфляции, не более».
Lenta.ru

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Мутко поделился своим опытом покупки квартиры в кредит в конце 90-х
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