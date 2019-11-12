Общество
РБКМутко оценил задолженность россиян за услуги ЖКХ
Долги потребителей за услуги и ресурсы ЖКХ не уменьшаются, отметил вице-премьер. По его словам, особенно это касается Северо-Кавказского федерального округа, поясняется в заметке. Российские власти принимают все необходимые меры, но проблема задолженности не решается, заявил Мутко.
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Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Известия 07:32
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 02:20
Общество
Huawei наградила сотрудников за помощь в борьбе с санкциями США
Последние полгода Huawei раз за разом сталкивается с последствиями наложенных на нее со стороны США санкций.
Ferra 06:32
Политика
Лавров шуткой ответил на вопрос о подготовке России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил в ответ на вопрос, как Россия «готовится» к президентским выборам 2020 года в США.
RT на русском 06:17
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
REGNUM 08:29
Общество
Росконтроль выявил лучшее подсолнечное масло
ФедералПресс 00:44
Экономика
Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 08:00
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».
News.ru 02:37
Общество
Малышева подаст в суд на ряд СМИ
REGNUM вчера в 13:41
Происшествия
Доцент СПбГУ просит в СИЗО очки и книги
Во вторник, 12 ноября, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов просит очки и книги.
АиФ Санкт-Петербург 08:06
Происшествия
Российские полицейские со стрельбой отбили машину скорой у похитителей
В Кстовском районе Нижегородской области полицейские в результате погони со стрельбой задержали подозреваемых в угоне машины скорой помощи.
Lenta.ru 06:41
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Popcornnews.ru вчера в 07:59
Футбол
Климкин призвал украинских фанатов не позориться перед Россией
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинских болельщиков не позориться перед Россией после расистского скандала на матче чемпионата страны по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».
Взгляд.ру 01:03
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс 00:39
Футбол
Игроки «Ювентуса» требуют извинений от Роналду
Футболисты итальянского «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду, который в матче 12-го тура против «Милана» (1:0) после своей замены отправился в раздевалку.
News.ru 07:58
Футбол
Игроки «Спартака» посетили церемонию прощания с Анатолием Крутиковым
В Москве состоялась церемония прощания с бывшим футболистом «Спартака» и сборной СССР Анатолием Крутиковым.
Спорт-Экспресс 08:05
Происшествия
Посреди проезжей части в Тюмени образовалась огромная яма с кипятком
В Тюмени под землю ушла часть дороги.
МИР 24 08:21
Здоровье
В Архангельской области заболеваемость ОРВИ находится ниже эпидпорога
Согласно еженедельному мониторингу за заболеваемостью гриппом и ОРВИ, который проводит Управление Роспотребнадзора по Архангельской области, число госпитализированных с ОРВИ не превышает среднемноголетний уровень, характерный для данного периода года.
Архангельские известия вчера в 09:15
Интернет
YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты
Сервис видеохостинга YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты после вступления в силу новых условий использования во вторник, 10 декабря.
UfaTime.ru вчера в 09:42
Кино
Опубликован первый трейлер игрового фильма «Соник в кино»
Ролик был опубликован 12 ноября на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures.
REGNUM 07:48
Политика
Захарова прокомментировала гибель организатора «Белых касок»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в беседе с РЕН ТВ смерть организатора "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье.
РЕН ТВ вчера в 07:00
Политика
В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
Заявление прозвучало, как ответ на вопрос, зачем вообще Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Аргументы недели 07:02
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета 01:44
Политика
Депутат пришел на заседание рады в маске Джокера
Известия 06:56
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
РИА Новости 05:16