Общество

РБКРБКМутко оценил задолженность россиян за услуги ЖКХ

Долги потребителей за услуги и ресурсы ЖКХ не уменьшаются, отметил вице-премьер. По его словам, особенно это касается Северо-Кавказского федерального округа, поясняется в заметке. Российские власти принимают все необходимые меры, но проблема задолженности не решается, заявил Мутко.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Мутко: проблема долгов за услуги ЖКХ со стороны потребителей не уменьшается

РИА Новости02:42

Задолженность организаций за энергоресурсы составляет более 175 млрд руб

Интерфакс03:12

Мутко оценил задолженность россиян за услуги ЖКХ

РБК03:42

Подсчитаны долги россиян за услуги ЖКХ

Lenta.ru05:09

Долги россиян за ЖКХ не снижаются

Вести.Ru05:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:35, Ашберн
Политика

Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику

Известия вчера в 21:55
Футбол

Стерлинг отстранен от матча с Черногорией из-за стычки с Гомесом

Напомним, в концовке матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (3:1) Гомес и Стерлинг решили выяснить отношения, после чего защитник мерсисайдцев толкнул Стерлинга в грудь.
Metaratings 02:00
Политика

Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту

Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.
Lenta.ru 04:55
Политика

Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

О переговорах по встрече Путина и Зеленского ранее заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
РБК 04:16
Хоккей

Canada Russia Series. Молодые россияне сравняли счет в серии

Молодежная сборная России провела в Канаде четвертый матч традиционной серии Canada Russia Series.
Вести.Ru 03:58
Общество

Дмитрий Медведев проведёт совещание в поезде Новосибирск — Барнаул

REGNUM вчера в 20:56
Шоу-бизнес

Организаторы отменили три концерта Елены Темниковой

StarHit.ru вчера в 10:00
Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

RT на русском вчера в 22:03
Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru 04:37
Гаджеты

Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня 10 ноября в 16:10
Общество

КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Общество

В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд в Кувейте приговорил приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы по делу о растрате средств Портового управления Кувейта, сообщает в понедельник РИА Новости.
DP.RU вчера в 13:07
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном

РИА Новости 05:16
Общество

Распродажа в День холостяка принесла Alibaba Group рекордные $38 млрд

BFM.ru 04:50
Происшествия

Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане

Представитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов скончался в больнице после ДТП, в котором погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 04:03
Происшествия

В Калуге возле школы пытались похитить ребенка

В Калуге возле школы неизвестный мужчина попытался похитить ребенка.
Известия 05:16
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Футбол

Карпин и Онопко оказались в московском метро и пофилософствовали

Мослента вчера в 10:34
Общество

Проект «Северный поток – 2» будет завершён до конца года

«Северный поток - 2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
Говорит Москва 04:30
Происшествия

Курсант военного училища Тюмени умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Политика

Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
REGNUM 05:03
Общество

Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Российская газета 02:56
Авто

Opel сертифицировал две модели для России

Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 03:53
Энергетика

Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Кино

«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории

На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa 09 ноября в 14:57
Наука

Скользкий слой льда оказался отличным от воды

МедиаПоток 02:44
Армия и оружие

Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»

Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Происшествия

Защита обжаловала арест водителя, сбившего женщину с коляской

Днем 4 ноября на въезде в Пионерский насмерть сбили женщину, ее двухлетний ребенок, лежавший в коляске, выжил.
Новый Калининград.Ru вчера в 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное