Общество
РБКМутко оценил задолженность россиян за услуги ЖКХ
Долги потребителей за услуги и ресурсы ЖКХ не уменьшаются, отметил вице-премьер. По его словам, особенно это касается Северо-Кавказского федерального округа, поясняется в заметке. Российские власти принимают все необходимые меры, но проблема задолженности не решается, заявил Мутко.
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Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
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Напомним, в концовке матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (3:1) Гомес и Стерлинг решили выяснить отношения, после чего защитник мерсисайдцев толкнул Стерлинга в грудь.
Политика
Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту
Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.
Политика
Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
О переговорах по встрече Путина и Зеленского ранее заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Хоккей
Canada Russia Series. Молодые россияне сравняли счет в серии
Молодежная сборная России провела в Канаде четвертый матч традиционной серии Canada Russia Series.
Общество
Дмитрий Медведев проведёт совещание в поезде Новосибирск — Барнаул
Шоу-бизнес
Организаторы отменили три концерта Елены Темниковой
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Гаджеты
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Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Общество
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Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
Общество
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы
Суд в Кувейте приговорил приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы по делу о растрате средств Портового управления Кувейта, сообщает в понедельник РИА Новости.
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Происшествия
Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане
Представитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов скончался в больнице после ДТП, в котором погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Происшествия
В Калуге возле школы пытались похитить ребенка
В Калуге возле школы неизвестный мужчина попытался похитить ребенка.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Футбол
Карпин и Онопко оказались в московском метро и пофилософствовали
Общество
Проект «Северный поток – 2» будет завершён до конца года
«Северный поток - 2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Политика
Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
Общество
Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Авто
Opel сертифицировал две модели для России
Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
Наука
Скользкий слой льда оказался отличным от воды
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
Происшествия
Защита обжаловала арест водителя, сбившего женщину с коляской
Днем 4 ноября на въезде в Пионерский насмерть сбили женщину, ее двухлетний ребенок, лежавший в коляске, выжил.