Долги потребителей за услуги и ресурсы ЖКХ не уменьшаются, отметил вице-премьер. По его словам, особенно это касается Северо-Кавказского федерального округа, поясняется в заметке. Российские власти принимают все необходимые меры, но проблема задолженности не решается, заявил Мутко.

Политика Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.

Гаджеты Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).

Общество КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

Общество В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы Суд в Кувейте приговорил приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы по делу о растрате средств Портового управления Кувейта, сообщает в понедельник РИА Новости.

Происшествия Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане Представитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов скончался в больнице после ДТП, в котором погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Происшествия Курсант военного училища Тюмени умер от менингита Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.

Кино «Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.