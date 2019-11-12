Общество
РБКМутко оценил задолженность россиян за услуги ЖКХ
Долги потребителей за услуги и ресурсы ЖКХ не уменьшаются, отметил вице-премьер. По его словам, особенно это касается Северо-Кавказского федерального округа, поясняется в заметке. Российские власти принимают все необходимые меры, но проблема задолженности не решается, заявил Мутко.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:22, Ашберн
Политика
«Белые каски» подтвердили смерть одного из создателей организации
Организация "Белые каски" подтвердила смерть Джеймса Ле Мезюрье, который был одним из ее основателей.
DP.RU 11 ноября в 09:05
Армия и оружие
Российская армия получит тяжелую огнеметную систему ТОС-2
К маю 2020 года на вооружение российской армии должна поступить перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как «Тосочка»), рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
Известия вчера в 20:10
Армия и оружие
Десять человек погибли при авиаударах армии Израиля по сектору Газа
Число погибших при авиаударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до десяти, ещё 45 человек получили ранения.
Life.ru вчера в 16:43
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России
Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».
Военное дело вчера в 22:24
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы
Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Коммерсантъ вчера в 17:05
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Газета.Ru вчера в 13:22
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Экономика
Медведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года.
Известия 01:17
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Общество
Медведев призвал ускорить строительство площадок для санавиации в регионах
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить строительство площадок для санавиации в регионах.
ТАСС 00:37
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
Ведомости вчера в 04:58
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Известия вчера в 09:27
Общество
ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян
По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал рыдающую дочь к батарее в целях воспитания
Алексей Панин обнародовал в Сети видео, показав жесткие методы воспитания: актер привязал свою рыдающую дочь к батарее, чтобы приучить к чистоте.
Территория новостей вчера в 12:01
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Армия и оружие
У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Газета.Ru вчера в 07:34
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 11 ноября в 13:25
Общество
Минюст США: Россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы
Россиянину Алексею Буркову, который накануне был экстрадирован из Израиля в США, может грозить до 80 лет тюрьмы, говорится в сообщении Минюста США, опубликованном на сайте ведомства.
Росбалт вчера в 18:59
Футбол
Жоау Мариу сломал палец на ноге
«Локомотив» рассказал о травме полузащитника Жоау Мариу, из-за которой игрок пропустит ближайшие матчи сборной Португалии.
Бомбардир.ру вчера в 10:53
Политика
Минюст США готовится обнародовать доклад о слежке ФБР за Трампом
Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц готовится обнародовать доклад, посвященный обстоятельствам начала слежки ФБР за кандидатом в президенты Дональдом Трампом в 2016 году.
ФАН 01:19
Здоровье
Названы плохие привычки в еде, из-за которых толстеют
Эксперты назвали плохие привычки в еде, которые мешают поддерживать здоровый вес или похудеть.
ТК Звезда вчера в 22:36
Общество
В Венеции из-за проливных дождей затопило более 80% города
ANSA напоминает, что более высокий уровень воды регистрировался только в 1966 году, когда из-за наводнения были затоплены не только Венеция, но и другие итальянские города, включая Флоренцию.
ТАСС вчера в 18:03
Общество
Штрафы за хулиганство собираются поднять в пять раз
В новом Кодексе об административных правонарушениях могут появиться изменения, предусматривающие увеличение штрафов за административные нарушения, посягающие на права и свободы граждан и на правопорядок в общественных местах.
Газета.Ru 00:56
Шоу-бизнес
«Выглядит как алкашка»: Анастасия Волочкова поразила кривым лицом и худобой
"Выглядит как алкашка": Анастасия Волочкова поразила кривым лицом и худобой Судя по всему, экс-балерина уже просто не может остановиться и прервать процесс своего стремительного похудения.
Экспресс газета вчера в 15:42
Происшествия
Химику Ольге Зелениной после оправдания в Брянске присудили 700 тысяч
Химик Ольга Зеленина, которая проходила по громкому «маковому делу» и была оправдана, получит из казны 700 тысяч рублей компенсации.
Брянские новости вчера в 23:44