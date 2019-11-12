Общество

РБКРБКМутко оценил задолженность россиян за услуги ЖКХ

Долги потребителей за услуги и ресурсы ЖКХ не уменьшаются, отметил вице-премьер. По его словам, особенно это касается Северо-Кавказского федерального округа, поясняется в заметке. Российские власти принимают все необходимые меры, но проблема задолженности не решается, заявил Мутко.
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Единый платежный документ: это понятно, прозрачно и оправданно

Московский Комсомолец04:45

Долги россиян за ЖКХ не снижаются

Вести.Ru05:20

Подсчитаны долги россиян за услуги ЖКХ

Lenta.ru05:09

Стали известны долги россиян за коммуналку

ФедералПресс05:50

Мутко оценил задолженность россиян за услуги ЖКХ

РБК03:42

Задолженность организаций за энергоресурсы превышает 175 млрд рублей

Интерфакс03:12

Мутко: проблема долгов за услуги ЖКХ со стороны потребителей не уменьшается

РИА Новости02:42
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Общество

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Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Политика

Индикатор доверия россиян к главам регионов вырос в два раза

Индикатор доверия россиян к главам регионов страны вырос в два раза по сравнению с летом 2018 года — с 14 до 28 процентных пунктов.
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Авто

Mitsubishi представила внедорожник-минивэн с клиренсом 225 мм

Mitsubishi добавил в гамму семиместного минивэна Xpander внедорожную модификацию с приставкой Cross в названии.
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Канадский вратарь сравнил жизнь в России и срок в тюрьме

Канадский хоккеист Джейми Маклеллан рассказал о жизни в России и выступлении за "Металлург", передает телеграм-канал "Эпицентр".
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Игры

Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи

Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
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Общество

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение сервису бронирования Booking.com, согласно которому компания должна убрать из соглашений с российскими партнерами пункт, обязывающий отели предоставлять гарантию лучшей цены.
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Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
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В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

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Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии

Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.
РБК 06:43
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
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В Дагестане люди пошли на штурм здания горгаза из-за холода в домах

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В Тамбовской области растет число заболевших ОРВИ

С 4 по 10 ноября в Тамбовской области на 1,3 % выросло число заболевших ОРВИ. Зафиксировано 3927 случаев инфекции.
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Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».
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Стерлинг отстранен от матча с Черногорией из-за стычки с Гомесом

Напомним, в концовке матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (3:1) Гомес и Стерлинг решили выяснить отношения, после чего защитник мерсисайдцев толкнул Стерлинга в грудь.
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Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России

Как отметил Кулеба, в случае такого решения в отношении санкций «лавина «зрады» сойдёт однозначно».
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Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского

«Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания контактной группы, о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском», — цитирует РИА Новости Грызлова.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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