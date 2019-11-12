Общество
РБКМутко оценил задолженность россиян за услуги ЖКХ
Долги потребителей за услуги и ресурсы ЖКХ не уменьшаются, отметил вице-премьер. По его словам, особенно это касается Северо-Кавказского федерального округа, поясняется в заметке. Российские власти принимают все необходимые меры, но проблема задолженности не решается, заявил Мутко.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:37, Ашберн
Происшествия
Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовные дела после опубликованных в интернете призывов к экстремистской деятельности и угроз убийством в адрес судьи Московского городского суда.
РИА Новости 11:21
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о встречах с Путиным
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о встречах с президентом страны Владимиром Путиным.
Lenta.ru 10:55
Футбол
Игроки «Ювентуса» требуют извинений от Роналду
Футболисты итальянского «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду, который в матче 12-го тура против «Милана» (1:0) после своей замены отправился в раздевалку.
News.ru 07:58
Политика
Порошенко заявил, что Крым «точно будет украинским»
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости 08:15
Политика
Госдума обсудит национализацию имущества
Сегодня, 12 ноября, в первом чтении Госдума обсудит законопроект, регламентирующий порядок национализации имущества, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:27
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею сравняла счет в Суперсерии
Молодежная сборная России по хоккею в четвертом матче Суперсерии нанесла поражение команде Хоккейной лиги Онтарио в серии буллитов - 3:2. Таким образом, после четырех матчей в Суперсерии пока ничья.
Российская газета вчера в 22:40
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Политика
Индикатор доверия россиян к главам регионов вырос в два раза
Индикатор доверия россиян к главам регионов страны вырос в два раза по сравнению с летом 2018 года — с 14 до 28 процентных пунктов.
Lenta.ru 08:56
Авто
Mitsubishi представила внедорожник-минивэн с клиренсом 225 мм
Mitsubishi добавил в гамму семиместного минивэна Xpander внедорожную модификацию с приставкой Cross в названии.
Российская газета 10:49
Хоккей
Канадский вратарь сравнил жизнь в России и срок в тюрьме
Канадский хоккеист Джейми Маклеллан рассказал о жизни в России и выступлении за "Металлург", передает телеграм-канал "Эпицентр".
Газета.Ru 10:02
Игры
Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи
Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Ридус 05:25
Общество
ФАС потребовала от Booking.com не навязывать отелям паритет цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение сервису бронирования Booking.com, согласно которому компания должна убрать из соглашений с российскими партнерами пункт, обязывающий отели предоставлять гарантию лучшей цены.
Известия 10:25
Шоу-бизнес
Организаторы сорвали три концерта Темниковой
Газета.Ru 03:24
Происшествия
В Твери из горящего дома эвакуировали 35 человек
В ГУ МЧС по Тверской области рассказали, что сообщение о возгорании дома на улице Двор Пролетарки поступило в 15:17.
Российская газета 09:11
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
News.ru 02:37
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру 02:29
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Армия и оружие
Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии
Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.
РБК 06:43
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Здоровье
В Тамбовской области растет число заболевших ОРВИ
С 4 по 10 ноября в Тамбовской области на 1,3 % выросло число заболевших ОРВИ. Зафиксировано 3927 случаев инфекции.
КП - Тамбов 02:00
Общество
Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска
Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 10:05
Футбол
Стерлинг отстранен от матча с Черногорией из-за стычки с Гомесом
Напомним, в концовке матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (3:1) Гомес и Стерлинг решили выяснить отношения, после чего защитник мерсисайдцев толкнул Стерлинга в грудь.
Metaratings 02:00
Политика
Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России
Как отметил Кулеба, в случае такого решения в отношении санкций «лавина «зрады» сойдёт однозначно».
RT на русском 04:44
Политика
Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
«Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания контактной группы, о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском», — цитирует РИА Новости Грызлова.
RT на русском 11:08