Экономика
РИА НовостиМутко отметил динамику снижения ипотечных ставок
Средняя ипотечная ставка в России к концу года достигла прогнозируемого показателя следующего года – 8,7%, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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с чего всё началось
Ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя национального проекта "Жилье и городская среда" уровня 2020 года. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.ТАССвчера в 10:43
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Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
Будущее России. Национальные проектывчера в 09:33
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В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
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Летные испытания новой ракеты подводного базирования провели военные Китая.
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Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
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Политика
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Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
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Транспорт
На оранжевой ветке метро Москвы произошел сбой
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В Дальнереченске ребенок случайно застрелил сестру из оставленного без присмотра ружья, сообщили 26 декабря в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.
Общество
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Роскачество намерено подготовить рейтинг вин российского производства и ввезённых из-за границы и сравнить их.
Политика
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Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
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Учёные выяснили, как найти внеземную жизнь
Политика
В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье
Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
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WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
Культура
Маколея Калкина в фильме «Один дома» заменили на Сильвестра Сталлоне
Армия и оружие
США больше не требуют 5 млрд долларов от Сеула на военные расходы
США пересмотрели свою позицию на переговорах о разделении военных расходов с Южной Кореей.
Футбол
Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой
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Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пятеро самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Общество
На озере Ван в Турции затонула лодка с мигрантами
Лодка с мигрантами затонула на озере Ван на востоке Турции, погибли семь человек, передает в четверг агентство Anadolu.
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Происшествия
Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца
Исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки, заключили под стражу на два месяца.
Экономика
Минфин нашел источники финансирования проектов «Новатэка»
Еще 15 млрд руб. предназначались на строительство федеральных автотрасс в 2020 году, которое теперь предлагают перенести на 2021 г. В 2022 году предлагается перераспределить 12,4 млрд руб. с проекта ВСМ Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород.