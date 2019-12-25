Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМутко отметил динамику снижения ипотечных ставок

Средняя ипотечная ставка в России к концу года достигла прогнозируемого показателя следующего года – 8,7%, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось

Мутко: ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя 2020 года

Ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя национального проекта "Жилье и городская среда" уровня 2020 года. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
ТАССвчера в 10:43

Подробнее о событии

Путин призвал продолжить работать над снижением ставки по ипотеке

Комсомольская правдавчера в 10:42

Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке

Будущее России. Национальные проектывчера в 09:33

Мутко отметил динамику снижения ипотечных ставок

РИА Новостивчера в 10:06

Путин поручил и дальше снижать ставку по ипотеке

Life.ruвчера в 10:02

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 09:45

Мутко: ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя 2020 года

ТАССвчера в 10:43

Путин призвал и дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Московский Комсомолецвчера в 10:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Происшествия

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
Российская газета вчера в 15:08
Общество

Учительница провела урок детям в анатомическом костюме

Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Рамблер вчера в 10:09
Экономика

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия вчера в 18:20
Армия и оружие

WP: Китай испытал ракету, способную поразить цели США

Летные испытания новой ракеты подводного базирования провели военные Китая.
РЕН ТВ вчера в 17:50
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Единоборства

Фёдор Емельяненко является фаворитом в бою с Джексоном

По мнению букмекерской компании «Париматч», именно россиянин является фаворитом в предстоящем бое, чья победа оценивается в 1.55.
Metaratings 23 декабря в 12:36
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости 24 декабря в 20:00
Армия и оружие

Боевики в Идлибе призвали на помощь сирийских алькаидовцев

В прошлом сирийские алькаидовцы участвовали в нескольких боях против сил Башара Асада, в том числе в тяжёлых боестолкновениях в районе долины Аль-Габ.
Евразия Daily вчера в 02:31
Происшествия

Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 возросло до 15

Число пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае возросло до 15.
RT на русском вчера в 04:19
Общество

Диетолог рассказала о пользе майонеза

Разумное употребление майонеза может даже принести пользу организму, заявила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.
Известия вчера в 19:48
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
РИА Новости вчера в 22:32
Общество

Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
РИА Новости вчера в 04:15
Транспорт

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый поезд из Москвы в Крым, который прошел по железнодорожному мосту между материковой частью России и полуостровом, прибыл на вокзал Симферополя, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Политика

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
REGNUM вчера в 15:34
Происшествия

Дипломаты подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии

Посольство России в Венгрии подтвердило гибель российской пианистки Элины Валиевой от отравления газом в гостинице Будапешта.
Известия вчера в 05:18
Транспорт

На оранжевой ветке метро Москвы произошел сбой

Газета.Ru 00:38
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил сестру из ружья

В Дальнереченске ребенок случайно застрелил сестру из оставленного без присмотра ружья, сообщили 26 декабря в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.
Известия вчера в 23:42
Общество

Роскачество сравнит российские вина с импортными

Роскачество намерено подготовить рейтинг вин российского производства и ввезённых из-за границы и сравнить их.
News.ru 00:43
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
RT на русском 00:44
Космос

Учёные выяснили, как найти внеземную жизнь

Life.ru 23 декабря в 09:00
Политика

В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье

Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
RT на русском вчера в 15:30
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
ТАСС вчера в 16:57
Культура

Маколея Калкина в фильме «Один дома» заменили на Сильвестра Сталлоне

Вечерняя Москва 00:54
Армия и оружие

США больше не требуют 5 млрд долларов от Сеула на военные расходы

США пересмотрели свою позицию на переговорах о разделении военных расходов с Южной Кореей.
РЕН ТВ вчера в 23:14
Футбол

Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
RT на русском 00:56
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пятеро самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Общество

На озере Ван в Турции затонула лодка с мигрантами

Лодка с мигрантами затонула на озере Ван на востоке Турции, погибли семь человек, передает в четверг агентство Anadolu.
РИА Новости 00:31
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 00:37
Происшествия

Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца

Исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки, заключили под стражу на два месяца.
РБК 00:49
Экономика

Минфин нашел источники финансирования проектов «Новатэка»

Еще 15 млрд руб. предназначались на строительство федеральных автотрасс в 2020 году, которое теперь предлагают перенести на 2021 г. В 2022 году предлагается перераспределить 12,4 млрд руб. с проекта ВСМ Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород.
Вести.Финанс 00:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное