Экономика
РИА НовостиМутко отметил динамику снижения ипотечных ставок
Средняя ипотечная ставка в России к концу года достигла прогнозируемого показателя следующего года – 8,7%, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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На сегодняшний день у ведущих кредиторов она уже достигла целевого уровня 2020 года - 8,7 процента.
— Виталий Мутко, российский политикЭкономика сегодня вчера в 19:28
с чего всё началось
Ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя национального проекта "Жилье и городская среда" уровня 2020 года. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.ТАССвчера в 10:43
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Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
Будущее России. Национальные проектывчера в 09:33
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