Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.

с чего всё началось

Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты. О таком риске заявил генеральный директор компании «Дом.рф» Виталий Мутко, передает ТАСС.

Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Здоровье В России впервые выявили коронавирус у ребенка 11 марта стало известно о восьми новых случаях COVID-19 в России, шесть человек с заболеванием выявили в Москве, еще двоих — в Подмосковье.

Общество Россия заявила о закрытии границы с Ираном из-за коронавируса Согласно тексту указа правительства Российской Федерации, обнародованном на официальном сайте ведомства, с 7 марта Россия на неопределенное время прекращает пропуск через границу людей, приезжающих из Ирана по любым целям, в том числе для обучения, туризма или работы.

Биатлон Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира В финском Контиолахти стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первом виде программы – гонке на 10 км победил норвежец Йоханнес Бе.

Энергетика Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Происшествия В коронавирусной больнице в Москве умер пациент Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.

Политика 64% россиян проголосуют за поправки в Конституцию Напомним, в конце января во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин выступил с инициативой внести поправки в Конституцию.

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.

Политика Bloomberg: Индонезия под давлением США отказалась от покупки 11 истребителей Су-35 Администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на власти Индонезии, заставив отказаться от сделок по покупке 11 российских истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Владимир Путин рассказал о переменах в российском бизнесе Путин сказал, что может сейчас критиковать бизнес и говорить и том, что бизнесмены ведут себя безответственно, но это будет не так.

Общество Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Политика Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17 Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.