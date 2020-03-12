Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты. О таком риске заявил генеральный директор компании «Дом.рф» Виталий Мутко, передает ТАСС.
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Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новости04:43

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Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке

РБК09:52

НКР: ипотечные ставки могут вырасти на 1-2 процентных пункта

РИА Новости09:26

Мутко предупредил о возможном повышении ипотечных ставок

Ведомости05:29

Из-за падения рубля в России могут повыситься ставки по ипотеке

URA.Ru05:42

Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Lenta.ru05:03

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

ТАСС04:45

Рост ставок по ипотеке из-за обвала рубля возможен – Мутко

Интерфакс04:29
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития.
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