Финансы
Lenta.ruРоссиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке
Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты. О таком риске заявил генеральный директор компании «Дом.рф» Виталий Мутко, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить311
с чего всё началось
Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.РИА Новости04:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Гаджеты
Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока
Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Политика
В Казахстане из-за коронавируса отменили парад в честь 75-летия Победы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить мероприятия, посвященные празднованию Наурыза (у восточных тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю) и военный парад в столице, посвященный 75-летию Победы.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Политика
Путин обсудил с премьером Болгарии двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с болгарским премьером Бойко Борисовым.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
11 марта стало известно о восьми новых случаях COVID-19 в России, шесть человек с заболеванием выявили в Москве, еще двоих — в Подмосковье.
Общество
Россия заявила о закрытии границы с Ираном из-за коронавируса
Согласно тексту указа правительства Российской Федерации, обнародованном на официальном сайте ведомства, с 7 марта Россия на неопределенное время прекращает пропуск через границу людей, приезжающих из Ирана по любым целям, в том числе для обучения, туризма или работы.
Биатлон
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира
В финском Контиолахти стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первом виде программы – гонке на 10 км победил норвежец Йоханнес Бе.
Политика
Володин назвал преимуществом России не газ, а Путина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главное преимущество России не газ и нефть, а президент России Владимир Путин.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Политика
Глава Ульяновска Сергей Панчин ушел в отставку
Сергей Панчин объявил, что покидает пост градоначальника из-за проблем со здоровьем.
Политика
64% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Напомним, в конце января во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин выступил с инициативой внести поправки в Конституцию.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Политика
Bloomberg: Индонезия под давлением США отказалась от покупки 11 истребителей Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на власти Индонезии, заставив отказаться от сделок по покупке 11 российских истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
Владимир Путин рассказал о переменах в российском бизнесе
Путин сказал, что может сейчас критиковать бизнес и говорить и том, что бизнесмены ведут себя безответственно, но это будет не так.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Футбол
Червиченко: «Если есть возможность, лучше переносить матчи. Наш народ не очень ответственно относится к здоровью»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса.
Баскетбол
У Донована Митчелла из «Юты» обнаружен коронавирус
Звездный защитник «Юты» Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
Общество
Жители Тутаева хотят лишить Валентину Терешкову почетного звания
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Футбол
УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу
Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.