Финансы

РБКРБКМутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке

Ипотечные ставки могут вырасти на фоне ослабления рубля, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
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Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новости04:43

Подробнее о событии

Мутко не исключил рост ставок по ипотеке из-за краха рубля

Национальная служба новостей12:47

Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке

РБК09:52

Рост ставок по ипотеке из-за обвала рубля возможен – Мутко

Интерфакс04:29

Мутко предупредил о возможном повышении ипотечных ставок

Ведомости05:29

Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Lenta.ru05:03

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ТАСС04:45

НКР: ипотечные ставки могут вырасти на 1-2 процентных пункта

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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития.
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