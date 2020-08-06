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ФАН
ФАН

Мутко допустил снижение ипотечной ставки до 7,5% к концу года

«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5% в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4%», — приводит слова Мутко пресс-служба Кремля. Глава «Дом.РФ» отметил, что за текущий год планируется выдать 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов.В источнике
С чего всё началось
«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90% на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает»,— сказал
 глава «Дом.РФ».
Коммерсантъвчера в 08:27
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Российская газета

Возвести «квадрат»

Российская газетавчера в 12:36
Вести.Ru

Мутко: спрос на ипотеку в России к концу года достигнет докоронавирусных показателей. Вести в 20:00

Вести.Ruвчера в 13:34
РИА Новости

Мутко: в России в 2020 году выдадут 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов

РИА Новостивчера в 06:39
RT на русском

Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

RT на русскомвчера в 08:52
Комсомольская правда

Путину доложили о возвращении спроса на ипотеку в России

Комсомольская правдавчера в 07:33
РБК

Мутко предсказал снижение средней ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

РБКвчера в 08:22
Интерфакс

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Интерфаксвчера в 07:02

Более 50 медорганизаций Алтайского края возобновили плановую медпомощь

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов отметил, что с 7 августа дополнительно к шести ЦРБ в регионе возобновили оказание плановой медпомощи еще 45 медицинских организаций.
Более 50 медорганизаций Алтайского края возобновили плановую медпомощь
Аргументы и Факты - Алтай21:33
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Украина попросила Россию освободить 22 удерживаемых крымских татар

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным Зеленский инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которые, как утверждается, удерживаются в стране.
Московский Комсомолец05:52

МИД Германии ответил на угрозы США в адрес немецкого порта

Угрозы американских сенаторов в адрес немецкого портового оператора Fährhafen Sassnitz из-за поддержки проекта строительства газопровода «Северный поток-2» являются посягательством на суверенитет Германии, заявил статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен.
Rambler News Service05:02
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

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По словам главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, президент Белоруссии дословно заявил следующее: "Коронавирус мне подкинули, мы сейчас это расследуем".
Вести.Ruвчера в 11:58
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В России запатентовали препарат от коронавируса

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Коммерсантъ17:53
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