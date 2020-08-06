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Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Ипотечная ставка будет выражена на уровне примерно 8,7% годовых за весь год. Генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года. Его слова приводит агентство "Интерфакс".В источнике
С чего всё началось
«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90% на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает»,— сказал
 глава «Дом.РФ».
Коммерсантъвчера в 08:27
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Российская газета

Квартирный ответ

Российская газетавчера в 12:58
РБК

Мутко предсказал снижение средней ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

РБКвчера в 08:22
Вести.Ru

Доступное жилье: средняя ставка по ипотеке опустится до 7,5 процента. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 09:43
RT на русском

Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

RT на русскомвчера в 08:52
Комсомольская правда

Путину доложили о возвращении спроса на ипотеку в России

Комсомольская правдавчера в 07:33
РИА Новости

Мутко: в России в 2020 году выдадут 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов

РИА Новостивчера в 06:39
Интерфакс

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Интерфаксвчера в 07:02

«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов из ДФО в ЦФО

Москва, 6 августа 2020, 15:37 — REGNUM Компания «Аэрофлот» приняла решение о приостановке продажи субсидируемых авиабилетов на полёты с Дальнего Востока на территорию Центрального федерального округа.
«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов из ДФО в ЦФО
REGNUMвчера в 08:37
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Atas.infoвчера в 09:06

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи остался на уровне 72,88 рубля

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Среда2422:51
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Эксперт назвал срок годности чая

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