Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Ипотечная ставка будет выражена на уровне примерно 8,7% годовых за весь год. Генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года. Его слова приводит агентство "Интерфакс".