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Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Средняя ставка по ипотеке в России к концу этого года может снизиться до 7,5%, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. «Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5%», — цитирует Интерфакс Мутко.В источнике
С чего всё началось
«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90% на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает»,— сказал
 глава ДОМ.РФ.
Коммерсантъ08:27
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РБК

Мутко предсказал снижение средней ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

РБК08:22
RT на русском

Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

RT на русском08:52
Интерфакс

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Интерфакс07:02
Комсомольская правда

Путину доложили о возвращении спроса на ипотеку в России

Комсомольская правда07:33
Вести.Ru

Новости на «России 24». Доступное жилье: средняя ставка по ипотеке опустится до 7,5 процента

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РИА Новости

Мутко: в России в 2020 году выдадут 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов

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Российская газета

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5%

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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

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РБК09:56
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Финляндия вновь ограничит туристические поездки с рядом стран

Хельсинки, 6 августа 2020, 15:33 — REGNUM Правительство Финляндии вновь приняло решение ввести ограничения на въезд в стране для граждан Нидерландов, Бельгии и Андорры в связи с неблагоприятной эпидобстановки по коронавирусу.
REGNUM08:33