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Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5%», — цитирует Интерфакс Мутко. Он отметил, что в среднем за весь год ипотечная ставка составит 8,7%. По его словам, около 90% рынка ипотечного кредитования приходится на льготную программу со ставкой 6,5%.В источнике
С чего всё началось
«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90% на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает»,— сказал
 глава ДОМ.РФ.
Коммерсантъ08:27
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RT на русском

Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

RT на русском08:52
Интерфакс

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Интерфакс07:02
РБК

Мутко предсказал снижение средней ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

РБК08:22
ТАСС

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями

ТАСС06:44
Российская газета

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5%

Российская газета07:44
РИА Новости

«Дом.РФ» работает над инфраструктурными облигациями

РИА Новости07:15
Комсомольская правда

Путину доложили о возвращении спроса на ипотеку в России

Комсомольская правда07:33

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
РИА Новости08:04
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ТАСС08:22
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Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

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