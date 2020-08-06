Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
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«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5%», — цитирует Интерфакс Мутко. Он отметил, что в среднем за весь год ипотечная ставка составит 8,7%. По его словам, около 90% рынка ипотечного кредитования приходится на льготную программу со ставкой 6,5%.В источнике
С чего всё началось
«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90% на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает»,— сказал
глава ДОМ.РФ.
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