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Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Средняя ставка по ипотеке в России к концу этого года может снизиться до 7,5%, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. «Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5%», — цитирует Интерфакс Мутко.В источнике
С чего всё началось
«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90% на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает»,— сказал
 глава «Дом.РФ».
Коммерсантъвчера в 08:27
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Российская газета

Квартирный ответ

Российская газетавчера в 12:58
Вести.Ru

Мутко: спрос на ипотеку в России к концу года достигнет докоронавирусных показателей. Вести в 20:00

Вести.Ruвчера в 13:34
RT на русском

Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

RT на русскомвчера в 08:52
РБК

Мутко предсказал снижение средней ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

РБКвчера в 08:22
Комсомольская правда

Путину доложили о возвращении спроса на ипотеку в России

Комсомольская правдавчера в 07:33
РИА Новости

Мутко: в России в 2020 году выдадут 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов

РИА Новостивчера в 06:39
Интерфакс

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Интерфаксвчера в 07:02

СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

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RT на русском18:30
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Роскосмос разработает новый аналог корабля «Буран» на замену «Союзу»

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Газета.Ru21:17
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

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REGNUMвчера в 10:11
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В Минобороны России назвали условия для нанесения ядерного удара

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Свидетель обвинения дал показания против Михаила Ефремова в суде

Свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова Владислав Женжебир заявил в Пресненском районном суде, что лично видел, как артиста выводили с водительского сиденья его внедорожника сразу после аварии.
Русская Планетавчера в 07:18
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В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русскомвчера в 11:17
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