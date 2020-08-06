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Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Средняя ставка по ипотеке в России к концу этого года может снизиться до 7,5%, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. «Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5%», — цитирует Интерфакс Мутко.В источнике
С чего всё началось
«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90% на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает»,— сказал
 глава «Дом.РФ».
Коммерсантъ08:27
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Комсомольская правда

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Вести.Ru13:34
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Мутко предсказал снижение средней ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

РБК08:22
RT на русском

Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

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Российская газета

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Российская газета12:58
РИА Новости

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Интерфакс

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

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