Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
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Средняя ставка по ипотеке в России к концу этого года может снизиться до 7,5%, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. «Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5%», — цитирует Интерфакс Мутко.В источнике
С чего всё началось
«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90% на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает»,— сказал
глава «Дом.РФ».
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