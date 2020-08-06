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Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Средняя ставка по ипотеке в России к концу этого года может снизиться до 7,5%, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. «Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5%», — цитирует Интерфакс Мутко.В источнике
С чего всё началось
«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90% на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает»,— сказал
 глава «Дом.РФ».
Коммерсантъвчера в 08:27
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Российская газета

Возвести «квадрат»

Российская газетавчера в 12:36
Вести.Ru

Мутко: спрос на ипотеку в России к концу года достигнет докоронавирусных показателей. Вести в 20:00

Вести.Ruвчера в 13:34
Интерфакс

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Интерфаксвчера в 07:02
RT на русском

Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

RT на русскомвчера в 08:52
Комсомольская правда

Путину доложили о возвращении спроса на ипотеку в России

Комсомольская правдавчера в 07:33
РИА Новости

Мутко: в России в 2020 году выдадут 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов

РИА Новостивчера в 06:39
РБК

Мутко предсказал снижение средней ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

РБКвчера в 08:22

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Ведомости03:10
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