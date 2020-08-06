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Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Средняя ставка по ипотеке в России к концу этого года может снизиться до 7,5%, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. «Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5%», — цитирует Интерфакс Мутко.В источнике
С чего всё началось
«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90% на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает»,— сказал
 глава «Дом.РФ».
Коммерсантъ08:27
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RT на русском

Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

RT на русском08:52
Вести.Ru

Вести в 20:00. Мутко: спрос на ипотеку в России к концу года достигнет докоронавирусных показателей

Вести.Ru13:34
РБК

Мутко предсказал снижение средней ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

РБК08:22
Российская газета

Квартирный ответ

Российская газета12:58
Комсомольская правда

Путину доложили о возвращении спроса на ипотеку в России

Комсомольская правда07:33
РИА Новости

Мутко: в России в 2020 году выдадут 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов

РИА Новости06:39
Интерфакс

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Интерфакс07:02

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
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Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»

Специалист рассказал, что в его психологическом состоянии в кризисные времена «Ростова», когда клуб был в подвешенном состоянии и полной неизвестности из-за вспышки коронавируса, было буквально всё: любовь, ненависть, безразличие и даже желание покинуть Россию навсегда.
CT news09:41
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В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка

Пятнадцатилетняя девочка скончалась в Среднеуральском монастыре, который удерживает лишенный священного сана схимонах Сергий, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
РИА Новости13:45
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
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В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

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РБК09:28
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Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газетавчера в 07:12
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Лукашенко: Ельцин сожалел, что выбрал Путина преемником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что по его сведениям Борис Ельцин через какое-то время пожалел, что выбрал Владимира Путина своим преемником.
Московский Комсомолец12:05
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