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Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Средняя ставка по ипотеке в России к концу этого года может снизиться до 7,5%, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. «Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5%», — цитирует Интерфакс Мутко.В источнике
С чего всё началось
«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90% на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает»,— сказал
 глава «Дом.РФ».
Коммерсантъ08:27
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Российская газета

Квартирный ответ

Российская газета12:58
Вести.Ru

Вести в 20:00. Мутко: спрос на ипотеку в России к концу года достигнет докоронавирусных показателей

Вести.Ru13:34
Интерфакс

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Интерфакс07:02
RT на русском

Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

RT на русском08:52
Комсомольская правда

Путину доложили о возвращении спроса на ипотеку в России

Комсомольская правда07:33
РИА Новости

Мутко: в России в 2020 году выдадут 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов

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Мутко предсказал снижение средней ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

РБК08:22

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