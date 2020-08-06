Мутко: в России в 2020 году выдадут 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов
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Количество выданных ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года составит 1,2-1,3 миллиона, заявил глава компании "Дом.РФ" Виталий Мутко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.В источнике
С чего всё началось
«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90% на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает»,— сказал
глава «Дом.РФ».
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