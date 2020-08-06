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ФАН
ФАН

Мутко допустил снижение ипотечной ставки до 7,5% к концу года

«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5% в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4%», — приводит слова Мутко пресс-служба Кремля. Глава «Дом.РФ» отметил, что за текущий год планируется выдать 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов.В источнике
С чего всё началось
«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90% на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает»,— сказал
 глава «Дом.РФ».
Коммерсантъ6 августа в 08:27
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Российская газета

Возвести «квадрат»

Российская газета6 августа в 12:36
РИА Новости

Мутко: в России в 2020 году выдадут 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов

РИА Новости6 августа в 06:39
РБК

Мутко предсказал снижение средней ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

РБК6 августа в 08:22
RT на русском

Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

RT на русском6 августа в 08:52
Комсомольская правда

Путину доложили о возвращении спроса на ипотеку в России

Комсомольская правда6 августа в 07:33
Вести.Ru

Мутко: спрос на ипотеку в России к концу года достигнет докоронавирусных показателей. Вести в 20:00

Вести.Ru6 августа в 13:34
Интерфакс

Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Интерфакс6 августа в 07:02

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на президентских выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Интерфакс14:00
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Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

Как писал NEWS.ru, ранее российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США.
News.ru13:31
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Россиянам посоветовали привиться от гриппа и пневмококка к сентябрю

Брико отметил, что сезонное повышение заболеваемости связано не только с погодой, но и со снижением неспецифической резистентности организма, прежде всего уязвимости для инфекции верхних дыхательных путей.
Интерфакс7 августа в 08:56
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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Советник Трампа: в России почти против всех введены санкции США

Вашингтон, 9 августа 2020, 19:32 — REGNUM В России уже столько организаций находятся под санкциями США, что новые ограничительные меры применять не к кому, заявил 9 августа советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.
REGNUM12:32
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Роналду поддержал назначение Пирло главным тренером «Ювентуса»

Сарри не спас даже добытый титул чемпиона Серии А. Андреа Пирло, который добился больших успехов в качестве футболиста "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии, никогда самостоятельно не работал главным тренером.
ProstoProSport11:13