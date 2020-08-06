Мутко допустил снижение ипотечной ставки до 7,5% к концу года
Смотрите также
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
Профессор Лихтман предсказал победу Байдена на выборах в США
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Асмус и Чадов обменялись признаниями в любви в соцсетях
Советник Трампа: в России почти против всех введены санкции США
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
При крушении легкомоторного самолета в Калужской области погиб пилот
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
В России перед диппредставительствами Белоруссии выстроились очереди
NASA пересмотрит «оскорбительные» названия в космосе
Банк ВТБ снизил ставку на «Дальневосточную ипотеку»
Путин призвал к контролю за ипотечными облигациями
В Госдуме пообещали настаивать на продлении программы льготной ипотеки
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS
Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса
В Белоруссии не хватило бюллетеней на ряде избирательных участков
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5% в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4%», — приводит слова Мутко пресс-служба Кремля. Глава «Дом.РФ» отметил, что за текущий год планируется выдать 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов.В источнике
С чего всё началось
«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90% на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает»,— сказал
глава «Дом.РФ».
Подробнее о событии
Мутко: спрос на ипотеку в России к концу года достигнет докоронавирусных показателей. Вести в 20:00
Вести.Ru6 августа в 13:34