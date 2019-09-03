Политика
ИнтерфаксМутко раскритиковал работу бизнес-омбудсмена Иркутской области
В ходе встречи предприниматели сообщили Мутко о невозможности получить средства, выделенные государством на восстановление разрушенных паводком строений и производств.
Читать в источнике
Оценить144
Подробнее о событии
Показать все источники
«Какой вы, на хрен, уполномоченный?»: Мутко отругал иркутского бизнес-омбудсмена
Московский Комсомолец05:42
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
Происшествия
В Тюмени 10-летней девочке удалили опухоль с зубами и волосами
Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко.
Газета.Ru 13:50
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Происшествия
В Турции девочка из России утонула в бассейне
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости 12:20
Происшествия
Пропавшую 8-летнюю девочку всю ночь искали в лесу
Девочка может быть в лесу в окрестностях села Паниковец Елецкого района, где она живет вместе с матерью, переехавшей в Липекую область из Белоруссии.
Gorod48 01:18
Интернет
В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием
В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия 06:27
Политика
Экс-министр назвал потери Украины из-за блокады Крыма
Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН призвал решить проблему с нехваткой воды в Крыму путем очистки сточных вод.
Национальная служба новостей 00:16
Гаджеты
Кнопочную Nokia 3310 могут снова перевыпустить
The GEEK 13:14
Происшествия
Прокурор запросил пять лет лишения свободы для Евгения Коваленко
В Мещанском районном суде прокурор запросил пять лет колонии общего режима для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко, которого обвиняют в насилии в отношении бойца ОМОН (часть 1 статьи 318 УК).
Медиазона 13:03
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru 03:05
Футбол
ЦСКА и «Млада Болеслав» высказались о срыве трансфера Комличенко
На официальном сайте "Млады Болеслав" опубликовали заявление относительно трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
Life.ru 09:50
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания 10:56
Футбол
«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
Sport24.ru 14:12
Экономика
«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%
В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб.
Ведомости вчера в 17:05
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Политика
У Тимошенко при загадочных обстоятельствах умерла сестра
РИА Новости 13:37
Наука
В Китае создали восстанавливающий эмаль зубов гель
«Совершенно секретно»: Ученые из университета Чжэцзян в Ханчжоу (восточный Китай) создали новый материал, которые идентичен зубной эмали, не регенерирующей себя.
Совершенно секретно вчера в 02:06
Общество
Определены три площадки для строительства храма святой Екатерины
В Екатеринбурге утвердили окончательный список площадок, где возможно строительство храма Святой Екатерины.
Уральский рабочий 05:13
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Политика
Проект по интеграции с Россией передали Лукашенко
Подготовленный в правительстве Белоруссии проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Александру Лукашенко.
РБК 09:18
Здоровье
Медики рассказали, какие продукты надо есть осенью, чтобы не заболеть
Ореанда-Новости 11:14
Политика
Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Авто
Компания Hyundai представила новый хэтчбек Hyundai i10
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения.
Автоновости дня вчера в 22:57
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:44
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49