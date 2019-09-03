Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМутко раскритиковал работу бизнес-омбудсмена Иркутской области

В ходе встречи предприниматели сообщили Мутко о невозможности получить средства, выделенные государством на восстановление разрушенных паводком строений и производств.
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Мутко, критикуя иркутского омбудсмена, перешел почти на мат

URA.Ru05:16

Мутко устроил разнос иркутскому омбудсмену: Какой вы, на хрен, уполномоченный?

Life.ru04:37

«Какой вы, на хрен, уполномоченный?»: Мутко отругал иркутского бизнес-омбудсмена

Московский Комсомолец05:42

Мутко устроил разнос иркутскому уполномоченному по правам предпринимателей

РИА Новости05:39

СМИ: Мутко жёстко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области

ИрСити06:37

Виталий Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области

Телеинформ04:30

"Какой вы на хрен уполномоченный?": Мутко устроил разнос иркутскому омбудсмену

Вести.Ru03:26
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

РБК 09:53
Происшествия

В Тюмени 10-летней девочке удалили опухоль с зубами и волосами

Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко.
Газета.Ru 13:50
Происшествия

В Ставропольском крае разбился Су-25

REGNUM 08:03
Происшествия

В Турции девочка из России утонула в бассейне

Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости 12:20
Происшествия

Пропавшую 8-летнюю девочку всю ночь искали в лесу

Девочка может быть в лесу в окрестностях села Паниковец Елецкого района, где она живет вместе с матерью, переехавшей в Липекую область из Белоруссии.
Gorod48 01:18
Интернет

В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием

В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия 06:27
Происшествия

СК прекратил преследование студента ВШЭ Егора Жукова

News.ru 12:40
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Экс-министр назвал потери Украины из-за блокады Крыма

Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН призвал решить проблему с нехваткой воды в Крыму путем очистки сточных вод.
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Гаджеты

Кнопочную Nokia 3310 могут снова перевыпустить

The GEEK 13:14
Происшествия

Прокурор запросил пять лет лишения свободы для Евгения Коваленко

В Мещанском районном суде прокурор запросил пять лет колонии общего режима для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко, которого обвиняют в насилии в отношении бойца ОМОН (часть 1 статьи 318 УК).
Медиазона 13:03
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова

Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru 03:05
Футбол

ЦСКА и «Млада Болеслав» высказались о срыве трансфера Комличенко

На официальном сайте "Млады Болеслав" опубликовали заявление относительно трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
Life.ru 09:50
Культура

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания 10:56
Футбол

«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
Sport24.ru 14:12
Экономика

«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%

В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб.
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Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»

Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Политика

У Тимошенко при загадочных обстоятельствах умерла сестра

РИА Новости 13:37
Наука

В Китае создали восстанавливающий эмаль зубов гель

«Совершенно секретно»: Ученые из университета Чжэцзян в Ханчжоу (восточный Китай) создали новый материал, которые идентичен зубной эмали, не регенерирующей себя.
Совершенно секретно вчера в 02:06
Общество

Определены три площадки для строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге утвердили окончательный список площадок, где возможно строительство храма Святой Екатерины.
Уральский рабочий 05:13
Политика

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Гаджеты

Samsung разрабатывает складывающийся в квадрат смартфон

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Политика

Проект по интеграции с Россией передали Лукашенко

Подготовленный в правительстве Белоруссии проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Александру Лукашенко.
РБК 09:18
Здоровье

Медики рассказали, какие продукты надо есть осенью, чтобы не заболеть

Ореанда-Новости 11:14
Политика

Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Авто

Компания Hyundai представила новый хэтчбек Hyundai i10

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения.
Автоновости дня вчера в 22:57
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:44
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Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
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